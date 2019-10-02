Шредер высказался за скорейшее налаживание диалога между ЕС и Россией

Бывший немецкий канцлер и нынешний председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил уверенность в том, что в нынешней мировой обстановке России и Евросоюзу необходим диалог, который стимулировал бы взаимоотношения и способствовал снятию двусторонних санкций. Заявление Шредера, сделанное в ходе "Российской энергетической недели" опубликовало ТАСС.

"Нам вместо санкций нужен диалог, нужна кооперация - именно в то время, когда на международной арене наступают трудные времена", - заявил Шредер.

Экс-канцлер подчеркнул, что существующие глобальные проблемы невозможно решить без сотрудничества Евросоюза и России.

"Есть надежда, что этот подход восторжествует они в европейской политике", - отметил он.