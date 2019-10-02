Новак рассказал о конкуренции с США на европейском рынке газа

По словам Новака, Россия все еще ждет разрешения от Дании на прокладывание маршрута газопровода через ее территориальные воды. Без этого разрешения проект будет "дольше и дороже", уточнил Новак. Сейчас он оценивается примерно в 10 миллиардов евро. Пока что, по словам Новака, российская сторона рассчитывает на прокладывание "Северного потока -2" по тому маршруту, на который была подана заявка.

Новак также добавил, что российская сторона видит сопротивление и сильнейшую конкуренцию со стороны США на европейском рынке. Она связана и с геополитикой, что не добавляет процессу рыночности, сказал министр. Но Россия готова конкурировать с другими поставщиками, если говорить именно о свободной конкуренции, сказал Новак.

Задержка "Северного потока -2" - геополитическая тема, согласен председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. По его словам, США намерены заместить поставки газа в Европу собственным СПГ.

Зубков уточнил, что "Северный поток -2" уже подошел к территориальным водам Дании. По его словам, никаких объективных причин не согласовать маршрут у страны нет. Но если согласования не будет, особую экономическую зону Дании придется обходить, сказал Зубков.

Ранее Зубков заявлял, что "Газпром" рассчитывает на согласие Дании на заявку по "Северному потоку - 2" в октябре. По его словам, Дании были направлены три заявки по поводу прокладывания маршрута газопровода, согласование которых она затягивает без веских причин.

В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что планы по завершению "Северного потока - 2" не меняются - это конец 2019 года. Проект включает две нитки газопровода через Балтийское море и Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Маршрут газопровода проходит через территориальные воды либо особые экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.