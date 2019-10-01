Северный поток построен на 83 процента

"Газпром" уложил 2042 км газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, проект выходит на финальную стадию реализации, сообщает российский газовый гигант.

Напомним, что общая протяженность двух ниток "Северного потока - 2" должна составить почти 2,5 тысячи километров, по которым будет прокачиваться до 55 млрд кубометров газа в год. В проекте участвуют российский "Газпром" и еще пять европейских компаний - Shell, OMV, Uniper, Ungie и Wintershall, каждая из которых финансирует по 10% от общей стоимости в 9,5 млрд евро.

Работы не ведутся пока на датском участке, поскольку Копенгаген до сих пор не выдал соответствующего разрешения. В "Газпроме" рассчитывают, что согласие будет получено в октябре. Ведь по международному морскому праву, если газопровод не нарушает безопасность судоходства и не угрожает экологической обстановке, то власти страны не могут отказать в его прокладке через свои воды. Окончательный ввод трубопровода может состояться во второй половине 2020 года.

Но против реализации проекта газопровода активно выступают США. В конце июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций в отношении стран, участвующих в строительстве газопровода. Но одна из крупнейших международных нефтегазовых компаний Royal Dutch Shell, участвующая в проекте "Северный поток-2", попросила Конгресс США не одобрять эти санкции.