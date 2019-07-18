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Рубрика: Экономика

"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью

Текст: Роман Маркелов

Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре. Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на пресс-конференции перед открытием форума "Петербургский диалог".

Фото: Pixabay
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"Мне кажется, что где-то в октябре они должны нам дать согласования, и тогда мы можем в конце года закончить этот крайне важный проект коммерческий, который Германия-то поддерживает. Германия понимает, что это на многие десятки лет стабильное обеспечение Германии и других стран природным газом", - сообщил Зубков (цитата по РИА Новости).

По его словам, Дании направлены уже три заявки по поводу прокладывания маршрута газопровода, но она затягивает их согласование, не предоставляя никаких веских доводов. Зубков также уточнил, что строительство "Северного потока-2" на данный момент завершено примерно на 70 процентов.

В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что планы по завершению строительства "Северного потока-2" остаются прежними, это конец 2019 года. Все страны, через территориальные воды или исключительные экономические зоны которых пройдет будущий газопровод, кроме Дании, дали разрешение на его строительство. Миллер уточнял, что отсутствие разрешения Дании не является критичным: датский участок составляет 130 километров и его возведение займет максимум пять недель.

Проект "Северный поток-2" включает две нитки газопровода через Балтийское море в Германию. Общая мощность будущего газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через территориальные воды либо исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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