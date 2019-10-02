СК предъявил обвинение командиру самолёта, сгоревшего в Шереметьево

Следственный комитет объявил о предъявлении обвинения летчику за катастрофу самолёта, выполнявшего рейс Москва-Мурманск.

Дело об аварии в аэропорту Шереметьево 5 мая этого года, в которой погибли 40 человек, вело Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Так всегда бывает - центральный аппарат следственного ведомства занимается сам резонансными уголовными делами и делами, в которых погибло много людей.

В итоге обвинение было предъявлено командиру воздушного судна RRJ-95B Денису Евдокимову. Ему вменили преступление, описанное в части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ - "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц".

По версии следствия, командир воздушного судна, следовавшего рейсом Москва - Мурманск, 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, все последующие действия Евдокимова по управлению воздушным судном были сделаны "с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа". Кроме погибших было ещё 10 раненых.

Всего в самолёте находились 78 человек, среди которых трое детей и 5 членов экипажа.

Но предъявление обвинения ещё не значит, что расследование закончилось. В СК утверждают, что расследование уголовного дела продолжается. Больше всего времени в таких делах занимает проведение многочисленных экспертиз.

Напомним, что в воздухе лайнер успел провести всего полчаса. В первые минуты после того, как распространилась информация о ЧП, появлялись сообщения о том, что лайнер загорелся еще в воздухе - в него попала молния. Но потом оказалось, что загорелся борт уже на земле.

После удара молнии и отказа приборов, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, но приземлиться смог только со второго раза. Посадка оказалась настолько жесткой, что у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате весь хвост самолёта оказался охвачен пламенем.

Пассажиры с помощью экипажа эвакуировались по надувному трапу. Как сообщали специалисты, на эвакуацию ушло 55 секунд, тогда как прописанная в документах норма при аварии - 90 секунд. Врачи и спасатели были на месте аварии через две минуты после посадки.

Кому ещё могут быть предъявлены обвинения, в Следственном комитете не сказали.