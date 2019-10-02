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02.10.2019 15:00
Рубрика: Общество

В Эстонии обнаружили крупнейший "склад" оружия викингов

Текст: Денис Передельский
Фото: Department for the Protection of Antiquities Фото: Department for the Protection of Antiquities
Фото: Department for the Protection of Antiquities

Археологи обнаружили на севере Эстонии фрагменты примерно сотни мечей викингов. Эта находка уже объявлена одной из крупнейших в своем роде, сделанных на территории страны.

Об открытии рассказывает ERR News. Сообщается, что фрагменты оружия были найдены в двух близко расположенных местах в прибрежной зоне на территории древнего эстонского уезда Равала.

Фото: Thurgau Archaeology
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Археологи обнаружили их еще прошлой осенью, но сообщили о находке только сейчас. Все это время артефакты изучались. В основном, это обломки мечей, но есть и несколько наконечников копий.

По словам археолога Маури Киудсоо из Таллиннского университета, мечи датируются серединой X века. Предположительно, это были кенотафы. Так в древности обозначали символические могилы людей, чьи тела были утрачены. Например, погибших в бою или утонувших, а также тех, кто был погребен в отдаленном месте.

Именно с погребальными обычаями того периода времени ученые связывают то, что мечи не были найдены целыми. В символические могилы клали оружие, пришедшее в негодность. Это подтверждают и другие находки, сделанные в предыдущие годы.

По мнению Киудсоо, важным является тот факт, что хорошо сохранились рукояти мечей. Это позволило определить тип оружия. Установлено, что это были Н-образные обоюдоострые мечи, широко распространенные в эпоху викингов. В Северной Европе было найдено более 700 подобных мечей.

Для Эстонии находка оказалась очень значимой. По словам Киудсоо, к 1991 году на ее территории было обнаружено всего восемь более или менее неповрежденных мечей такого типа и около 20 фрагментов оружия викингов.

Теперь их количество возросло до примерно сотни. Подавляющее большинство подобных находок было сделано на северном побережье страны. Там проходил важный торговый путь эпохи викингов.

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