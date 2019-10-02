Скоростной ракетоплан-разведчик: новый китайский дрон удивил экспертов

Среди новинок прошедшего в Пекине военного парада, посвященного 70-летию образования КНР, многих экспертов удивил сверхзвуковой разведывательный беспилотник WZ-8.

Сверхзвуковой разведывательный беспилотник WZ-8 на параде в КНР. Фото: China Military, источник - https://t.co/sNR5VjiHik pic.twitter.com/n5N4PYRj93 — Komandante (@KomandanteS17) October 2, 2019

Если внимательно посмотреть на фото, то можно заметить расположенные на "спине" этого аппарата точки крепления. Предполагается, что он подвешивается к бомбардировщику H-6N, который, как известно, является радикально модернизированной версией советского Ту-16.

Многие обратили внимание, что у этого дрона нет воздухозаборников, однако, по всей видимости, они ему и не нужны. Есть мнение, что это ракетоплан с двумя компактными жидкостными двигателями. Он предназначен для полетов на очень большой высоте, вне зон досягаемости большинства авиационных и ракетных комплексов противоздушной обороны.

Возможно, его главным предназначением является слежение за корабельными группировками, в частности авианосцами противника. Не исключено, что WZ-8 имеет возможность целеуказания для баллистической противокорабельной ракеты DF-21D.

Выполнив свою миссию, беспилотник, как американский "Шаттл" или наш "Буран", способен планировать на подходящий для его посадки аэродром. Заправившись и пройдя необходимое обслуживание, он будет готов к выполнению других заданий.