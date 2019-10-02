Скульптуры оленей из Ташкента украсят Павловск

Узбекистан передаст России копии скульптур оленей, некогда украшавших Олений мост в Павловске под Санкт-Петербургом. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании комиссии по сотрудничеству между Совфедом и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана.

"Узбекская сторона согласилась изготовить и передать России копии знаменитых скульптур оленей, которые в позапрошлом веке украшали Олений мост в музее-заповеднике "Павловск" недалеко от Санкт-Петербурга", - рассказала она.

Оригинальные скульптуры были утрачены еще в 1920-х годах, их переплавили на металл. "Однако мы выяснили, что идентичными фигурами оленей был украшен ташкентский дворец великого князя Николая Константиновича, где сейчас располагается дом приемов МИД", - продолжила спикер.

Узбекская сторона, по ее словам, мгновенно откликнулась на просьбу российских сенаторов к узбекским коллегам. При поддержке президента и правительства республики академия художеств изготовила фигуры оленей за счет государства.

"На следующей неделе эти олени будут доставлены в Санкт-Петербург", - сообщила Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что узбекская сторона не только оплатила изготовление статуй, но и отправит оленей в Россию за свой счет. Принимать какую-либо оплату от России в Ташкенте категорически отказались.

"Как раз завершена реконструкция Оленьего моста в Павловске, теперь на нем появятся оригинальные скульптуры, которые украшали его еще в 1886 году. Копии изготовлены очень точно", - сказала глава Совфеда и поблагодарила узбекских коллег за помощь.