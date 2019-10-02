СМИ: Здоровье британской королевы ухудшается из-за отказа сделать операцию

Здоровье британской королевы Елизаветы II ухудшается, она отказалась от крайне необходимой ей операции на колене в сентябре, и, по данным британского издания Express, с трудом передвигается.

Елизавета II находится во главе британской монархии уже 67 лет и до сих пор присутствует в среднем на 200 служебных мероприятиях в год. Источники в Букингемском дворце утверждают, что она пожертвовала собственным здоровьем, чтобы быть полезной обществу.

Когда королеве, которой сейчас 93 года, был всего 21 год, она сказала, выступая с тронной речью: "Я объявляю перед вами, что вся моя жизнь, будь она длинной или короткой, будет посвящена служению вам и служению нашей великой императорской семье, которой мы все принадлежим". По сей день она твердо придерживается этого обещания, неустанно работая на протяжении десятилетий. Королева - глава государства, которая дольше всех находится во власти в мире и она не демонстрирует никаких признаков того, что собирается на покой.

Между тем в последнее время окружение монаршей особы стало серьезно беспокоить состояние ее здоровья. В середине сентября СМИ сообщили, что королева Елизавета II может отречься от престола, отдав его принцу Чарльзу. Причиной для этого необычного шага, сказал один из источников, может стать серьезно беспокоящее медиков состояние здоровья королевы. Эксперт даже заявил, что "другого варианта у нее не будет".

На протяжении многих лет королеве приходилось тратить лишь малую толику времени на незначительные медицинские процедуры, включая успешную операцию по удалению катаракты в 2018 году. Вместо того, чтобы тратить время на восстановление после нее, королева просто надела солнцезащитные очки и направилась обратно на работу, отменив положенные ей процедуры.

В сентябре этого года 93-летняя Елизавета II вызвала беспокойство, когда ее сфотографировали с большим фиолетовым синяком на левой руке в Букингемском дворце после встречи с королем Иордании Абдаллой и королевой Ранией. С тех пор врачи утверждают, что синяк, скорее всего, был вызван незначительной травмой, поскольку люди в ее возрасте более подвержены ушибам.

И вот в начале октября появилась информация о серьезных проблемах с коленом, а отказ от операции может привести к тому, что королева сможет передвигаться только в инвалидном кресле. Еще в 2003 году Елизавета II перенесла "небольшую операцию" на правом колене в больнице короля Эдуарда VII для удаления разорванного хряща. Теперь говорят, что колено снова беспокоит ее, но на этот раз она отказывается взять отпуск, чтобы сделать операцию.

Это говорит о том, что в условиях непрекращающихся проблем, стоящих перед Соединенным Королевством в настоящее время, королева, отмечают эксперты, остается в роли своего рода единственной константы, на которую может положиться Британия. "Она разговаривала с друзьями на выставке цветов в Челси и сказала, что ее колени подкашиваются. Но она не хочет делать операцию из-за времени, которое потребуется, чтобы восстановиться. Она невероятно смелая. Люди из поколения ее и (принца) Филиппа борются с проблемами и продолжают жить. И Ее Величество не любит суетиться", - сказал источник издания в Букингемском дворце.

Муж королевы, принц Филипп, 98 лет, ушел с королевской службы в 2017 году.

В случае назначения регентом принц Чарльз сможет выполнять большинство обязанностей, которые в настоящее время выполняет королева Елизавета II, но не будет считаться коронованной особой до смерти его матери.

Последнее регентство в Великобритании имело место между 1811 и 1820 годами, когда будущий король Георг IV взял под опеку своего отца Георга III. Королевский биограф Фил Дампир считает, что Чарльз уже получает больше обязанностей от своей матери.