США не спасут: саудовской армии предрекли поражение в Йемене

Арабский военный эксперт объяснил, почему Саудовская Аравия проигрывает Йемену

Арабоязычное издание Rai Al Youm, базирующееся в Лондоне, посвятило разгромную статью действиям суадитов в Йемене. Ее перевод опубликовал портал ИноСМИ.Поводом для публикации послужило недавнее поражение саудовских военных в округе Наджран. Видео, демонстрирующее захваченную бронетехнику и сотни пленных, было выложено в Сети.

Автор Абдель Саттар Касем признается, что эти кадры напомнили ему о войне 1967 года (имеется в виду конфликт между Израилем и коалицией Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира). Тогда арабские войска сдались практически без боя.

"Я не увидел сражения на линии фронта. Скорее это был военный хаос - офицеры, командиры отсутствовали. Бронетехника покидала зону боевых действий, оказываясь в осаде со стороны йеменцев, солдаты не могли найти убежище. Они, похоже, не проходили военную подготовку, не имели опыта сражений в тяжелых условиях. Стрельба велась беспорядочно, бесцельно, что говорило о плохой разведывательной деятельности Саудовской Аравии и неспособности военной разведки предоставлять нужные данные", - пишет он.

По поводу богатых военных трофеев хуситов эксперт иронизирует, что Америка таким образом "экспортирует" свое вооружение в Йемен и Иран через Саудовскую Аравию.

Эти неудачи, считает автор, свидетельствуют о "превосходстве разума и воли над мускулами". Военный потенциал Саудовской Аравии, которая ежегодно тратит миллиарды долларов на европейское и американское оружие, не сопоставим с потенциалом Йемена. Поначалу хуситы противостояли врагам примитивными средствами, и саудиты поспешили заявить о скорой победе. Но в итоге увязли в пятилетней войне.

Эксперт высмеивает предположение, что атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco организовал Иран. Он не сомневается, что хуситы действовали здесь самостоятельно. Королевству просто не хватает смелости признать, что их превзошел столь бедный слабый противник.

"Все предельно ясно: йеменцы использовали свою слабость и нехватку военной техники как шанс для развития своего потенциала согласно концепции самообеспечения. Следование данной концепции требует двух главных вещей: разума и воли. Если присутствует научное мышление, преобладают рациональность и хладнокровие, если есть желание работать на пределе сил, невозможное становится возможным".

Абдель Саттар Касем делает вывод, что Саудовская Аравия не победит в Йемене, даже если Америка вступит в войну. Единственный выход для саудовцев - сесть за стол переговоров.

"Признание поражения лучше самоубийства", - заключает он.