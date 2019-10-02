США получили "зеленый свет" на торговую войну с ЕС

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила в пользу США спор с Евросоюзом относительно незаконности субсидирования европейского авиаконцерна Airbus. После этого решения, опубликованного на сайте организации, Вашингтон будет вправе принять ответные, компенсационные, меры в отношении ЕС.

В документе ВТО говорится, что США могут обратиться в Орган по разрешению споров организации за разрешением на принятие тех или иных контрмер. Причем не только в отношении Европейского союза как такового, но и в отношении отдельных государств-членов объединения. Соединенные Штаты таким образом получают право накладывать торговые ограничения на европейцев на сумму в 7,5 миллиардов долларов в год.

Причем делать это Вашингтон сможет по нескольким направлениям. Начиная от приостановки тарифных льгот и связанных с этим обязательств, до введения избирательных пошлин на европейские товары.

Несмотря на решение ВТО, Евросоюз выражает готовность к зеркальному ответу, если Соединенные Штаты все-таки введут пошлины. Как передает РИА Новости, глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что введение санкций в отношении ЕС станет политической и экономической ошибкой Вашингтона.

"Дружественное разрешение спора о Boeing/Airbus - правильное решение. Американские санкции стали бы экономической и политической ошибкой. Мы с нашими европейскими партнерами готовы ответить на них в твердой манере в рамках ВТО", - цитирует Ле Мэра агентство.