Новости

Минск: Открылась осенняя сессия белорусского парламента 11:13
Российские волейболисты обыграли Канаду, уступая по сетам 0:2 11:12
У кроссовера Volvo XC40 появится багажник под капотом 11:02
Названы города, где из-за изменения климата тает вечная мерзлота 10:56
"Газпром": Рынок газа Китая скоро будет сравним с европейским 10:42
В Волгограде торговый центр эвакуировали из-за змеи 10:39
У двух жителей Приамурья нашли 114 кг марихуаны 10:34
В Прикамье мошенники обманывали пожилых под видом сотрудников МЧС 10:23
Китай впервые стал лидером по иностранным инвестициям ЦБ России 10:21
Шредер высказался за скорейшее налаживание диалога между ЕС и Россией 10:19
Крымский мост покрыли стабильной сотовой связью 10:17
Сен-Джон намекнул Нурмагомедову на поединок 10:10
Серийный кроссовер Genesis GV80 максимально приближен к концепту 10:00
На Сахалине вылечили пациента после 25-минутной остановки сердца 09:57
ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом "формулы Штайнмайера" 09:44
Где в России можно снять жилье меньше чем за 500 рублей в сутки 09:35
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом 09:31
В Новосибирске пропавшая женщина найдена мертвой 09:25
Во Владивостоке собака помогла поймать мужчину, убившего кондуктора 09:18
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами 09:18
Новые BMW X5 M и X6 M поразили мощностью и динамикой 09:11
В Красноярске сгорел памятник культурного наследия 09:05
Названы самые популярные города СНГ для осеннего туризма 08:57
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла почти в три раза больше себя 08:44
Порошенко: "Формула Штайнмайера" приведет к снятию санкций с России 08:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
02.10.2019 08:01
Рубрика: Культура

Одинокий пешеход

В стихах Николая Забелкина можно обрести настоящее, а не лубочное православие
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 221(7979)
Письмо из Тулы.
Поэзия Николая Забелкина - глоток чистого лесного воздуха. Фото: Из личного архива автора Поэзия Николая Забелкина - глоток чистого лесного воздуха. Фото: Из личного архива автора
Поэзия Николая Забелкина - глоток чистого лесного воздуха. Фото: Из личного архива автора

"Дорогой Дмитрий!

Благодарю за рубрику и новые поэтические имена, которые вы находите. Разрешите и мне поделиться важной для меня находкой.

Любимого современного русского поэта я обрела, просматривая ресурс "Стихи. Ру". Его имя - Николай Забелкин. Он родился в 1971 году, окончил биологический факультет МГУ. Стихи пишет с детства, в школе занимался в литературно-творческом объединении при Московском городском Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах. Посещал семинар молодых поэтов при музее Паустовского, учился в Лингвистической школе. Его стихи опубликованы на сайте поэтов МГУ.

С тех пор как мы познакомились в Сети, прошло уже немало времени, и я убедилась, что стихи и их автор - одно целое. Николай трогательный, добрый человек, настоящий друг.

Мне хочется поддержать и воодушевить его, ведь как и большинство людей, одаренных свыше, Коля не занимается "продвижением" своего творчества. В интернете у него немало благодарных читателей, и все же его творчество заслуживает большего.

От мамы Николая знаю, что его стихи ввели в программу по современной русской литературе в одной из школ города Иваново, но пока эта школа - одна на всю Россию.

Фото: Дмитрий Шеваров
Календарь поэзии: Как таинственно связаны между собой хирургия и стихи

Стихи Николая - исповедание христианской веры. В них - настоящее, а не лубочное православие.

Прошлым летом вышла небольшая подборка его стихотворений на нашем сайте "Азбука воспитания". Было много просмотров и комментариев. Читатели искренне удивлялись: почему никто не знает этого поэта?

Недавно Юрий Кублановский, один из самых дорогих мне поэтов, посетовал на то, что религиозная поэзия в России - явление уходящее. "Поэзия - отражение жизни, а религиозность вымывается из жизни..."

Хочется ответить Юрию Михайловичу: религиозная поэзия жива, достойные поэты есть, и имя одного из них - Николай Забелкин. В его стихах - покаянное чувство, благоговение перед святостью, искреннее человеколюбие и редкая совестливость.

А в завершение - история, рассказанная одной из однокурсниц Николая. Эта история при всей своей забавности много говорит о поэте.

"Однажды летом на практике мы, студенты-биологи, помогали деревенским тушить загоревшуюся баню. Коля Забелкин встал в общую цепь, по которой передавались ведра с водой из реки на крышу горящей бани, рядом с Федором Тёрновым - суровым, но справедливым мужиком. Страдая гипертрофированной вежливостью, Забелкин всякий раз, принимая очередное ведро, говорил "спасибо", а передавая его дальше по цепи, говорил "пожалуйста". Причем Коля успевал благодарить даже за то, что его порой окатывало водой из очередного ведра. В конце концов, услышав "спасибо" в который раз, Федор не вынес и откомандировал юношу куда-то на другой участок общей цепи..."

Валентина Киденко, редактор сайта "Азбука воспитания"

Осенняя тетрадь Николая Забелкина

Облака, словно блюдца.
Небо льется в глаза...
И хотел бы вернуться -
Да, наверно, нельзя.
Вот и кончилось лето,

Фото: РИА Новости
Почему поэту-фронтовику не устанавливают памятную доску в Туле

Прошептало: "Прощай!"
Там, на облаке где-то,
Мы допили свой чай...
Но лучом самым ранним
Я приникну к плечу -
И тебе: "До свиданья,
Жизнь моя!" - прошепчу.

Одинокий пешеход

Не споткнись
на мокрых листьях,
Одинокий пешеход!
Осень бьет волною чистой.
Все проходит. Все пройдет -
Не проходит только ветер,
Как заглавный тот вопрос,
До которого дорос;
Пусть он будет безответен,
Главное - задать его;
Главное - пройти по чистым
Листьям осени лучистой,
Не присвоив ничего, -

Фото: Из личного архива автора
Какой оказалась Вологда поэта Николая Рубцова

Но вдыхая благодарно
Этот ветер - и до дна
Выдыхая лучезарный
Свет созревшего добра.
Все пройдет - но не проходит
Одинокий пешеход:
Медлит он над чем-то вроде
Сердца, павшего с высот;
И, земли недолгий житель,
Осиянный идиот,
Словно по морю - Спаситель -
Нынче посуху пройдет.

В гостях у матушки Матроны

Замирает время пред иконой -
Может, миг один,
а может, век...
Говорю я с матушкой
Матроной -
Отвечает близкий человек;
Отвечает на мои печали -
Радостью становятся они,
Будто крылья плещут
за плечами -
И за тучей теплятся огни.

...Пусть огни погаснут без остатка,
Крылья облетят листвой
с ветвей;
Пусть прощаться мне
с тобой несладко -
Падая на землю без оглядки,
Я целую теплую брусчатку
Пред святой иконою твоей.

Про ежей

Вы слыхали, как поют ежи?
Не слыхали? - Много потеряли!
...Накорми, согрей и уложи
Ежика на мягком одеяле,
Приголубь и рюмочку налей, -
Тут же зазвучит
неудержимый -
Над простором дремлющих полей -
Голос чистый, трепетный - ежиный.

Фото: Из архива автора
Михаил Кульчицкий и Элен Берр: неземное скрещение судеб

Те, кто слышал, знают: у ежа
Тембр яркий, теплый
- самый лучший;
Тает у внимающих душа,
На глазах смягчаются колючки...
Ласки на ежа не пожалей -
Воспарит, воспрянет,
зазвенит он!
...Просто дремлет в ежике
забытом
Никому не нужный соловей.

Ключ к примирению

Политика для мира не годится;
Природа - примирения богиня:
Недаром каждая лесная птица
Мне ласково твердит
про Си Цзиньпиня...

Первый поэт

Фото: РИА Новости
Андрей Турков: Я увидел в луже том Бальзака - такой несчастный

Кто был поэтом первым? - Тот,
Кого мы с детства знаем: кот!
Меж нами он -
не просто ходит,
И вовсе неспроста урчит:
"Идет направо -
песнь заводит,
Налево - сказку говорит".

* * *

Хотя мы боимся верить,
Бродя по земным путям -
Но светятся души деревьев
И падают под ноги нам.

Первый снег

Мир замирает на бегу,
Юнея нежно и стыдливо -
Навек - назло календарю;
И фраза "я тебя люблю"
Звучит особенно правдиво
На свежевыпавшем снегу...

* * *

Снег - просьба с неба:
Не забывайте о тех,
Кому холодней.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

Культура Литература Календарь поэзии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Подписание "формулы Штайнмайера" - победа здравого смысла
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Два чиновника дадут показания в конгрессе США по делу об импичменте
Япония выразила КНДР протест в связи с запусками ракет