"Дорогой Дмитрий!
Благодарю за рубрику и новые поэтические имена, которые вы находите. Разрешите и мне поделиться важной для меня находкой.
Любимого современного русского поэта я обрела, просматривая ресурс "Стихи. Ру". Его имя - Николай Забелкин. Он родился в 1971 году, окончил биологический факультет МГУ. Стихи пишет с детства, в школе занимался в литературно-творческом объединении при Московском городском Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах. Посещал семинар молодых поэтов при музее Паустовского, учился в Лингвистической школе. Его стихи опубликованы на сайте поэтов МГУ.
С тех пор как мы познакомились в Сети, прошло уже немало времени, и я убедилась, что стихи и их автор - одно целое. Николай трогательный, добрый человек, настоящий друг.
Мне хочется поддержать и воодушевить его, ведь как и большинство людей, одаренных свыше, Коля не занимается "продвижением" своего творчества. В интернете у него немало благодарных читателей, и все же его творчество заслуживает большего.
От мамы Николая знаю, что его стихи ввели в программу по современной русской литературе в одной из школ города Иваново, но пока эта школа - одна на всю Россию.
Стихи Николая - исповедание христианской веры. В них - настоящее, а не лубочное православие.
Прошлым летом вышла небольшая подборка его стихотворений на нашем сайте "Азбука воспитания". Было много просмотров и комментариев. Читатели искренне удивлялись: почему никто не знает этого поэта?
Недавно Юрий Кублановский, один из самых дорогих мне поэтов, посетовал на то, что религиозная поэзия в России - явление уходящее. "Поэзия - отражение жизни, а религиозность вымывается из жизни..."
Хочется ответить Юрию Михайловичу: религиозная поэзия жива, достойные поэты есть, и имя одного из них - Николай Забелкин. В его стихах - покаянное чувство, благоговение перед святостью, искреннее человеколюбие и редкая совестливость.
А в завершение - история, рассказанная одной из однокурсниц Николая. Эта история при всей своей забавности много говорит о поэте.
"Однажды летом на практике мы, студенты-биологи, помогали деревенским тушить загоревшуюся баню. Коля Забелкин встал в общую цепь, по которой передавались ведра с водой из реки на крышу горящей бани, рядом с Федором Тёрновым - суровым, но справедливым мужиком. Страдая гипертрофированной вежливостью, Забелкин всякий раз, принимая очередное ведро, говорил "спасибо", а передавая его дальше по цепи, говорил "пожалуйста". Причем Коля успевал благодарить даже за то, что его порой окатывало водой из очередного ведра. В конце концов, услышав "спасибо" в который раз, Федор не вынес и откомандировал юношу куда-то на другой участок общей цепи..."
Валентина Киденко, редактор сайта "Азбука воспитания"
Облака, словно блюдца.
Небо льется в глаза...
И хотел бы вернуться -
Да, наверно, нельзя.
Вот и кончилось лето,
Прошептало: "Прощай!"
Там, на облаке где-то,
Мы допили свой чай...
Но лучом самым ранним
Я приникну к плечу -
И тебе: "До свиданья,
Жизнь моя!" - прошепчу.
Одинокий пешеход
Не споткнись
на мокрых листьях,
Одинокий пешеход!
Осень бьет волною чистой.
Все проходит. Все пройдет -
Не проходит только ветер,
Как заглавный тот вопрос,
До которого дорос;
Пусть он будет безответен,
Главное - задать его;
Главное - пройти по чистым
Листьям осени лучистой,
Не присвоив ничего, -
Но вдыхая благодарно
Этот ветер - и до дна
Выдыхая лучезарный
Свет созревшего добра.
Все пройдет - но не проходит
Одинокий пешеход:
Медлит он над чем-то вроде
Сердца, павшего с высот;
И, земли недолгий житель,
Осиянный идиот,
Словно по морю - Спаситель -
Нынче посуху пройдет.
В гостях у матушки Матроны
Замирает время пред иконой -
Может, миг один,
а может, век...
Говорю я с матушкой
Матроной -
Отвечает близкий человек;
Отвечает на мои печали -
Радостью становятся они,
Будто крылья плещут
за плечами -
И за тучей теплятся огни.
...Пусть огни погаснут без остатка,
Крылья облетят листвой
с ветвей;
Пусть прощаться мне
с тобой несладко -
Падая на землю без оглядки,
Я целую теплую брусчатку
Пред святой иконою твоей.
Про ежей
Вы слыхали, как поют ежи?
Не слыхали? - Много потеряли!
...Накорми, согрей и уложи
Ежика на мягком одеяле,
Приголубь и рюмочку налей, -
Тут же зазвучит
неудержимый -
Над простором дремлющих полей -
Голос чистый, трепетный - ежиный.
Те, кто слышал, знают: у ежа
Тембр яркий, теплый
- самый лучший;
Тает у внимающих душа,
На глазах смягчаются колючки...
Ласки на ежа не пожалей -
Воспарит, воспрянет,
зазвенит он!
...Просто дремлет в ежике
забытом
Никому не нужный соловей.
Ключ к примирению
Политика для мира не годится;
Природа - примирения богиня:
Недаром каждая лесная птица
Мне ласково твердит
про Си Цзиньпиня...
Первый поэт
Кто был поэтом первым? - Тот,
Кого мы с детства знаем: кот!
Меж нами он -
не просто ходит,
И вовсе неспроста урчит:
"Идет направо -
песнь заводит,
Налево - сказку говорит".
* * *
Хотя мы боимся верить,
Бродя по земным путям -
Но светятся души деревьев
И падают под ноги нам.
Первый снег
Мир замирает на бегу,
Юнея нежно и стыдливо -
Навек - назло календарю;
И фраза "я тебя люблю"
Звучит особенно правдиво
На свежевыпавшем снегу...
* * *
Снег - просьба с неба:
Не забывайте о тех,
Кому холодней.
Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru