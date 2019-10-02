Письмо из Тулы.

"Дорогой Дмитрий!

Благодарю за рубрику и новые поэтические имена, которые вы находите. Разрешите и мне поделиться важной для меня находкой.

Любимого современного русского поэта я обрела, просматривая ресурс "Стихи. Ру". Его имя - Николай Забелкин. Он родился в 1971 году, окончил биологический факультет МГУ. Стихи пишет с детства, в школе занимался в литературно-творческом объединении при Московском городском Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах. Посещал семинар молодых поэтов при музее Паустовского, учился в Лингвистической школе. Его стихи опубликованы на сайте поэтов МГУ.

С тех пор как мы познакомились в Сети, прошло уже немало времени, и я убедилась, что стихи и их автор - одно целое. Николай трогательный, добрый человек, настоящий друг.

Мне хочется поддержать и воодушевить его, ведь как и большинство людей, одаренных свыше, Коля не занимается "продвижением" своего творчества. В интернете у него немало благодарных читателей, и все же его творчество заслуживает большего.

От мамы Николая знаю, что его стихи ввели в программу по современной русской литературе в одной из школ города Иваново, но пока эта школа - одна на всю Россию.

Стихи Николая - исповедание христианской веры. В них - настоящее, а не лубочное православие.

Прошлым летом вышла небольшая подборка его стихотворений на нашем сайте "Азбука воспитания". Было много просмотров и комментариев. Читатели искренне удивлялись: почему никто не знает этого поэта?

Недавно Юрий Кублановский, один из самых дорогих мне поэтов, посетовал на то, что религиозная поэзия в России - явление уходящее. "Поэзия - отражение жизни, а религиозность вымывается из жизни..."

Хочется ответить Юрию Михайловичу: религиозная поэзия жива, достойные поэты есть, и имя одного из них - Николай Забелкин. В его стихах - покаянное чувство, благоговение перед святостью, искреннее человеколюбие и редкая совестливость.

А в завершение - история, рассказанная одной из однокурсниц Николая. Эта история при всей своей забавности много говорит о поэте.

"Однажды летом на практике мы, студенты-биологи, помогали деревенским тушить загоревшуюся баню. Коля Забелкин встал в общую цепь, по которой передавались ведра с водой из реки на крышу горящей бани, рядом с Федором Тёрновым - суровым, но справедливым мужиком. Страдая гипертрофированной вежливостью, Забелкин всякий раз, принимая очередное ведро, говорил "спасибо", а передавая его дальше по цепи, говорил "пожалуйста". Причем Коля успевал благодарить даже за то, что его порой окатывало водой из очередного ведра. В конце концов, услышав "спасибо" в который раз, Федор не вынес и откомандировал юношу куда-то на другой участок общей цепи..."

Валентина Киденко, редактор сайта "Азбука воспитания"

Осенняя тетрадь Николая Забелкина

Облака, словно блюдца.

Небо льется в глаза...

И хотел бы вернуться -

Да, наверно, нельзя.

Вот и кончилось лето,

Прошептало: "Прощай!"

Там, на облаке где-то,

Мы допили свой чай...

Но лучом самым ранним

Я приникну к плечу -

И тебе: "До свиданья,

Жизнь моя!" - прошепчу.

Одинокий пешеход

Не споткнись

на мокрых листьях,

Одинокий пешеход!

Осень бьет волною чистой.

Все проходит. Все пройдет -

Не проходит только ветер,

Как заглавный тот вопрос,

До которого дорос;

Пусть он будет безответен,

Главное - задать его;

Главное - пройти по чистым

Листьям осени лучистой,

Не присвоив ничего, -

Но вдыхая благодарно

Этот ветер - и до дна

Выдыхая лучезарный

Свет созревшего добра.

Все пройдет - но не проходит

Одинокий пешеход:

Медлит он над чем-то вроде

Сердца, павшего с высот;

И, земли недолгий житель,

Осиянный идиот,

Словно по морю - Спаситель -

Нынче посуху пройдет.

В гостях у матушки Матроны

Замирает время пред иконой -

Может, миг один,

а может, век...

Говорю я с матушкой

Матроной -

Отвечает близкий человек;

Отвечает на мои печали -

Радостью становятся они,

Будто крылья плещут

за плечами -

И за тучей теплятся огни.

...Пусть огни погаснут без остатка,

Крылья облетят листвой

с ветвей;

Пусть прощаться мне

с тобой несладко -

Падая на землю без оглядки,

Я целую теплую брусчатку

Пред святой иконою твоей.

Про ежей

Вы слыхали, как поют ежи?

Не слыхали? - Много потеряли!

...Накорми, согрей и уложи

Ежика на мягком одеяле,

Приголубь и рюмочку налей, -

Тут же зазвучит

неудержимый -

Над простором дремлющих полей -

Голос чистый, трепетный - ежиный.

Те, кто слышал, знают: у ежа

Тембр яркий, теплый

- самый лучший;

Тает у внимающих душа,

На глазах смягчаются колючки...

Ласки на ежа не пожалей -

Воспарит, воспрянет,

зазвенит он!

...Просто дремлет в ежике

забытом

Никому не нужный соловей.

Ключ к примирению

Политика для мира не годится;

Природа - примирения богиня:

Недаром каждая лесная птица

Мне ласково твердит

про Си Цзиньпиня...

Первый поэт

Кто был поэтом первым? - Тот,

Кого мы с детства знаем: кот!

Меж нами он -

не просто ходит,

И вовсе неспроста урчит:

"Идет направо -

песнь заводит,

Налево - сказку говорит".

* * *

Хотя мы боимся верить,

Бродя по земным путям -

Но светятся души деревьев

И падают под ноги нам.

Первый снег

Мир замирает на бегу,

Юнея нежно и стыдливо -

Навек - назло календарю;

И фраза "я тебя люблю"

Звучит особенно правдиво

На свежевыпавшем снегу...

* * *

Снег - просьба с неба:

Не забывайте о тех,

Кому холодней.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru