Страховкам разработают паспорта

Новости

МВД предложило запретить публикацию в СМИ инструкций по созданию оружия 18:50
Появилось новое видео ареста звезды "Счастливы вместе" с наркотиками 18:45
Саратовских экс-полицейских обвинили в убийстве мужчины на кладбище 18:41
Исследование: йога помогает защититься от деменции 18:39
В Петербурге появился первый в стране памятник основателю Уругвая 18:26
"Твин Пикс" вернется в 2020-м. Имеются улики и показания свидетелей 18:20
Кроссоверный бум не думает утихать в России 18:00
Лавров: Ни США, ни Иран не хотят войны 17:59
Археологи впервые нашли древний хирургический инструмент на Дону 17:49
В Истре показали картины, конфискованные у бывшей жены экс-министра 17:48
Памфилова просит партии договориться о дате дня голосования 17:47
В Ростове пациентке помогли избавиться от сахарного диабета 17:44
В Удмуртии при подготовке к переписи населения нашли две новые деревни 17:43
Россияне назвали три самых нужных иностранных языка 17:33
Названа причина появления запаха газа в нескольких округах Москвы 17:21
Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника СК в Москве мужчину 17:19
В Дагестане представили нового прокурора республики 17:13
В Австралии на сигаретах стали размещать предупреждения о потерянном времени 17:12
Лавров: Конституционный комитет Сирии мог собраться еще год назад 17:03
Путин: Зеленскому досталась Украина в тяжелом состоянии 17:03
В Москве выставили на продажу копию "Бэтмобиля" 17:00
Видео: встреча на перекрестке двух нарушителей ПДД привела к аварии 17:00
На юге России задержаны грабители ювелирного магазина в Туле 16:58
В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о "нашем Крыме" 16:54
Министр экономического развития Крыма ушла в отставку 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
02.10.2019 17:53
Рубрика: Экономика

Полисы выводят на чистую воду

Страховкам разработают паспорта
Текст: Юлия Кривошапко
Лишь четверть россиян доверяют страховым компаниям - гораздо меньше, чем банкам. ЦБ и страховщики рассчитывают исправить этот дисбаланс, введя по каждому страховому продукту паспорта с описанием ключевых свойств и условий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы проводили замеры. По последним данным, уровень доверия у взрослого населения к страховой отрасли составляет 26,3 процента. Это крайне низкий показатель, по банкам он составляет 88 процентов", - сообщил замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Иван Козлов на форуме "Будущее страхового рынка", организованном рейтинговым агентством RAEX.

Рынок страхования практически замер после введения новых правил продажи полисов страхования жизни

По его словам, страховщикам для улучшения ситуации нужно предлагать клиентам максимально понятные продукты. "Люди не должны думать, что страхование - это сложно", - подчеркнул Козлов.

Покупка страховки должна приносить клиентам удовлетворенность, это приведет к росту доверия к отрасли, а значит, и положительно скажется на продажах страховых продуктов, считает он.

Фото: iStock
В России вырос спрос на страхование смартфонов

Текущий год стал непростым для страхового рынка. По итогам шести месяцев он вырос всего на 1 процент - до 739,2 миллиарда рублей, тогда как в тот же период 2018 года - на 13,3 процента. Невысокие показатели обусловлены снижением объема собранных премий по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) - продукту, сочетающему классическое страхование жизни клиента и финансовый инструмент, позволяющий получить доход за счет инвестирования части вложенных средств в различные финансовые активы. В последние годы именно он был основным драйвером отрасли.

Сокращение продаж ИСЖ стало результатом ужесточения регулирования со стороны Банка России. Начиная с апреля 2019 года у страховщиков появилась обязанность в деталях разъяснять покупателям риски инвестиционного страхования жизни. Например, что вложенные средства не подпадают под систему страхования вкладов, о чем люди не всегда знают, что договоры ИСЖ носят долгосрочный характер (3-5 лет), а инвестиционный доход по ним не гарантирован. Кроме того, раскрытию подлежат сведения о том, какая часть вложенных клиентом средств будет проинвестирована, а какая пойдет на премию посреднику (основной канал продаж ИСЖ - банки).

Во втором квартале 2019 года этот сегмент просел на 22,8 процента, хотя годом раньше за такой же период вырос почти на 60 процентов. В ЦБ полагают, что помимо улучшения ситуации с информированностью клиентов о рисках продукта причиной такой динамики стала неудовлетворенность клиентов доходностью по завершившимся договорам страхования. "Сейчас основная часть денег клиентов по-прежнему уходит к продавцам такого продукта - агентские комиссии съедают части доходности. Это не способствует ни росту доверия клиентов, ни возобновлению спроса на ИСЖ", - пояснил Иван Козлов.

Экономика Страхование Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели