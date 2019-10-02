Страховкам разработают паспорта

Лишь четверть россиян доверяют страховым компаниям - гораздо меньше, чем банкам. ЦБ и страховщики рассчитывают исправить этот дисбаланс, введя по каждому страховому продукту паспорта с описанием ключевых свойств и условий.

"Мы проводили замеры. По последним данным, уровень доверия у взрослого населения к страховой отрасли составляет 26,3 процента. Это крайне низкий показатель, по банкам он составляет 88 процентов", - сообщил замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Иван Козлов на форуме "Будущее страхового рынка", организованном рейтинговым агентством RAEX.

Рынок страхования практически замер после введения новых правил продажи полисов страхования жизни

По его словам, страховщикам для улучшения ситуации нужно предлагать клиентам максимально понятные продукты. "Люди не должны думать, что страхование - это сложно", - подчеркнул Козлов.

Покупка страховки должна приносить клиентам удовлетворенность, это приведет к росту доверия к отрасли, а значит, и положительно скажется на продажах страховых продуктов, считает он.

Текущий год стал непростым для страхового рынка. По итогам шести месяцев он вырос всего на 1 процент - до 739,2 миллиарда рублей, тогда как в тот же период 2018 года - на 13,3 процента. Невысокие показатели обусловлены снижением объема собранных премий по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) - продукту, сочетающему классическое страхование жизни клиента и финансовый инструмент, позволяющий получить доход за счет инвестирования части вложенных средств в различные финансовые активы. В последние годы именно он был основным драйвером отрасли.

Сокращение продаж ИСЖ стало результатом ужесточения регулирования со стороны Банка России. Начиная с апреля 2019 года у страховщиков появилась обязанность в деталях разъяснять покупателям риски инвестиционного страхования жизни. Например, что вложенные средства не подпадают под систему страхования вкладов, о чем люди не всегда знают, что договоры ИСЖ носят долгосрочный характер (3-5 лет), а инвестиционный доход по ним не гарантирован. Кроме того, раскрытию подлежат сведения о том, какая часть вложенных клиентом средств будет проинвестирована, а какая пойдет на премию посреднику (основной канал продаж ИСЖ - банки).

Во втором квартале 2019 года этот сегмент просел на 22,8 процента, хотя годом раньше за такой же период вырос почти на 60 процентов. В ЦБ полагают, что помимо улучшения ситуации с информированностью клиентов о рисках продукта причиной такой динамики стала неудовлетворенность клиентов доходностью по завершившимся договорам страхования. "Сейчас основная часть денег клиентов по-прежнему уходит к продавцам такого продукта - агентские комиссии съедают части доходности. Это не способствует ни росту доверия клиентов, ни возобновлению спроса на ИСЖ", - пояснил Иван Козлов.