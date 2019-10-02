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Рубрика: В мире

Суд: Гарвардский университет не препятствует зачислению абитуриентов-азиатов

Текст: Максим Макарычев
В США судья вынесла решение в пользу Гарвардского университета в громком судебном деле, постановив, что он не препятствует зачислению в свои ряды абитуриентов-азиатов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во вторник судья Федерального окружного суда Элисон Берроуз вынесла решение, что "суд не находит убедительных документальных доказательств какого-либо расового неприятия или сознательного предубеждения против американцев азиатского происхождения". В своем решении Берроуз отметила, что, хотя программа приема в Гарвардский университет "не идеальна", "обеспечение разнообразия в Гарварде частично зависит от сознательного зачисления", сообщает The Associated Press.
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Истец, адвокатская группа "Студенты за справедливое признание" (SFFA), обвинила администрацию Гарварда в том, что та является слишком необъективной по отношению к абитуриентам азиатского происхождения. Президент SFFA, консервативный политтехнолог Эдвард Блум заявил, что он был разочарован этим решением, и опротестует его в 1-м апелляционном суде и, при необходимости, в Верховном суде США.

SFFA подала в суд на Гарвард еще в 2014 году, утверждая, что университет дискриминирует азиатских абитуриентов в процессе приема. Организация заявляет, что кузница кадров американской элиты использует "расовую сбалансированность" - что, по ее мнению, является незаконным - для того, чтобы определить "расовый состав" студентов.

В иске утверждается, что к американцам азиатского происхождения применялись более высокие стандарты при поступлении, и Гарвардский университет якобы отдавал предпочтение чернокожим и испаноговорящим соискателям с более низкими оценками. Большая часть иска была сосредоточена на субъективном "личном рейтинге", который "университет Лиги Плюща" якобы присваивает заявителям, отметили ответчики. В иске утверждалось, что американцы азиатского происхождения неизменно получают более низкий личный рейтинг из-за расовой предвзятости, что приводит к тому, что многим из них отказывают в зачислении.

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Истцы построили свое дело на статистическом анализе данных последних шести лет о приеме в Гарвардский университет. Выяснилось, что американцы азиатского происхождения действительно имели самые низкие личные рейтинги и самые низкие показатели приема, в то время как у чернокожих и испаноязычных студентов дела в обеих областях были намного лучше.

Гарвардский университет ответил своим собственным анализом, не обнаружив никаких доказательств предвзятости. В ходе судебного разбирательства декан приемной комиссии предложил возможные причины, объясняющие низкий личный рейтинг американцев азиатского происхождения, заявив, что они приносят в комиссию более слабые рекомендательные письма.

В итоге судья заняла сторону Гарварда по каждому обвинению в судебном разбирательстве. Она сказала, что различия в личных рейтингах "относительно незначительны" и могут быть объяснены множеством факторов.

Ранее Блум подал подобный иск против Техасского университета в Остине, оспаривая его программу зачисления. Однако Верховный суд поддержал Техасский университет в 2016 году.

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