Трамп собрал рекордную сумму пожертвований на предвыборную кампанию

За третий квартал 2019 года президенту США Дональду Трампу и Республиканской партии удалось собрать рекордную сумму добровольных пожертвований - 125 миллионов долларов. Об этом сообщил менеджер предвыборной кампании главы Белого дома Брэд Парскейл.

По его словам, эта сумма почти в два раза превышает объем пожертвований, собранных экс-президентом Бараком Обамой, когда он баллотировался на второй срок. За третий квартал 2011 года Обаме и Демократической партии удалось привлечь 70 миллионов долларов, пишет ТАСС.

Президент Трамп проводит грандиозную кампанию, собирая рекордные суммы в рекордные сроки, подчеркнул Парскейл. А председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел заявила, что республиканцы намерены переизбрать президента на второй срок в 2020 году.

Напомним, 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября будущего года. Съезд Демократической партии состоится с 13 по 16 июля в Милуоки (штат Висконсин). На нем будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы соберутся на свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).