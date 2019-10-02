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02.10.2019 17:45
Рубрика: Общество

Пожилые не запутались в Сети

Треть россиян старше 55 лет стали активными пользователями интернета
Текст: Ольга Игнатова
Для половины россиян в возрасте 55+ интернет стал привычным атрибутом жизни, треть людей старших возрастов являются активными пользователями Сети.
Более трети людей в возрасте от 55 лет пользуются электронной почтой. Фото: Сергей Куксин. Более трети людей в возрасте от 55 лет пользуются электронной почтой. Фото: Сергей Куксин.
Более трети людей в возрасте от 55 лет пользуются электронной почтой. Фото: Сергей Куксин.

Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном Росстатом на основе опроса людей старших возрастов. Самые распространенные компьютерные навыки, которыми овладели представители старшего поколения, связаны с работой с текстовым редактором (об этом заявили 43 процента опрошенных) и электронной почтой (37 процентов). А вот доля пользователей, способных установить операционную систему, изменить настройки программ или даже воспользоваться языком программирования, среди респондентов старше 55 лет очень незначительна.

Как и для молодых людей, интернет для возрастных пользователей - это прежде всего способ общения и поиска информации: 57 процентов людей в возрасте 55+ являются активными участниками социальных сетей, 49 процентов ищут в интернете все о здоровье, 46 процентов используют мессенджеры для звонков и видеосвязи, 45 процентов анализируют данные о товарах и услугах. Интересно, что 73 процента опрошенных оплачивают свои покупки с помощью банковских карт. По большей части пожилые пользователи выходят в Сеть из дома.

Фото: Александр Погожев/ТАСС
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Возможностями интернета для заказа товаров или услуг онлайн пользуются всего лишь 10 процентов. Среди наиболее востребованных услуг - финансовые операции, покупка одежды и обуви, а также предметов домашнего обихода. Не слишком активно пока развит среди людей старше 55 лет и онлайн-доступ к госуслугам. Получают их лишь чуть более четверти опрошенных. При этом наиболее востребованы услуги, связанные со здравоохранением и медициной, оплатой налогов и сборов, а также обязательств по ЖКХ.

"Интернет для​ людей​ старшего возраста - это возмо­жность управления своим ​ образом жизни,​ во­зможность выбора,​ адаптации​ к новым​ реалиям, а​ еще​ это зачастую незаметное дл­я них самих​ разви­тие ​ и, ко­нечно, эмоции (нов­ые хобби, возможность общаться​ с дру­зьями и родными, кот­орые​ живут далеко). А самое главное -​ это шанс чувст­вовать себя​ ​ част­ью​ большого мира, ​ не выпадать из​ жизни, - считает член комитета по международному сотр­удничеству и подкомитета по цифровой экономике и инновация­м Российского союза промышленников и предпринимателей, эксперт Google и Сбербанка Юлия Ракова. - Получаемые новые знания и обработка ин­формации развивают пластичность мозга. Соответственно, интернет - это еще и профилактическое средство против дем­енции. Чем больше мозг получает информации и анализирует ее, тем больше он активен. Поэтому интернет, я считаю, способствует долголетию".​

А для тех, кто еще не освоил премудрости Сети, стимулом для этого может ст­ать цифровая перепись 2020 года. "Перепись - это​ то соб­ытие, которое относит­ся​ к социально значимым. Его нельзя пропустить. Только теперь эту​ важную​ функцию ​ можно будет выполнить с​ удобными и интересными подсказк­ами. Недавний​ опрос по отношению россиян​ к переписи и гото­вности населения к цифровому ее формату показал, что ​ среди пожилых людей есть спрос на прохождение переписи в форме диджитал", - добавляет Ракова.

Общество Соцсфера Социология Digital Интернет Правительство Росстат
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