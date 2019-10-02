Треть россиян старше 55 лет стали активными пользователями интернета

Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном Росстатом на основе опроса людей старших возрастов. Самые распространенные компьютерные навыки, которыми овладели представители старшего поколения, связаны с работой с текстовым редактором (об этом заявили 43 процента опрошенных) и электронной почтой (37 процентов). А вот доля пользователей, способных установить операционную систему, изменить настройки программ или даже воспользоваться языком программирования, среди респондентов старше 55 лет очень незначительна.
Как и для молодых людей, интернет для возрастных пользователей - это прежде всего способ общения и поиска информации: 57 процентов людей в возрасте 55+ являются активными участниками социальных сетей, 49 процентов ищут в интернете все о здоровье, 46 процентов используют мессенджеры для звонков и видеосвязи, 45 процентов анализируют данные о товарах и услугах. Интересно, что 73 процента опрошенных оплачивают свои покупки с помощью банковских карт. По большей части пожилые пользователи выходят в Сеть из дома.
Возможностями интернета для заказа товаров или услуг онлайн пользуются всего лишь 10 процентов. Среди наиболее востребованных услуг - финансовые операции, покупка одежды и обуви, а также предметов домашнего обихода. Не слишком активно пока развит среди людей старше 55 лет и онлайн-доступ к госуслугам. Получают их лишь чуть более четверти опрошенных. При этом наиболее востребованы услуги, связанные со здравоохранением и медициной, оплатой налогов и сборов, а также обязательств по ЖКХ.
"Интернет для людей старшего возраста - это возможность управления своим образом жизни, возможность выбора, адаптации к новым реалиям, а еще это зачастую незаметное для них самих развитие и, конечно, эмоции (новые хобби, возможность общаться с друзьями и родными, которые живут далеко). А самое главное - это шанс чувствовать себя частью большого мира, не выпадать из жизни, - считает член комитета по международному сотрудничеству и подкомитета по цифровой экономике и инновациям Российского союза промышленников и предпринимателей, эксперт Google и Сбербанка Юлия Ракова. - Получаемые новые знания и обработка информации развивают пластичность мозга. Соответственно, интернет - это еще и профилактическое средство против деменции. Чем больше мозг получает информации и анализирует ее, тем больше он активен. Поэтому интернет, я считаю, способствует долголетию".
А для тех, кто еще не освоил премудрости Сети, стимулом для этого может стать цифровая перепись 2020 года. "Перепись - это то событие, которое относится к социально значимым. Его нельзя пропустить. Только теперь эту важную функцию можно будет выполнить с удобными и интересными подсказками. Недавний опрос по отношению россиян к переписи и готовности населения к цифровому ее формату показал, что среди пожилых людей есть спрос на прохождение переписи в форме диджитал", - добавляет Ракова.