Морские биологи бьют тревогу - уровень микропластика в Средиземноморье повышается с каждым годом.

К такому неутешительному выводу пришли ученые, принимающие участие в экологической инициативе "Проект Средиземноморье". Так, в рамках исследования было обнаружено большое количество мусора на морском дне, в основном в районах, где течения образуют вихри. Ученые также установили, что огромное количество пластиковых отходов, попадающих в море, преобразуется в микропластик и съедается мелкой рыбой.

Страны Средиземноморского региона ежегодно производят 24 млн тонн пластиковых отходов, из которых лишь 72 процента перерабатываются. По оценкам фонда, больше всего загрязняют пластиком море Египет, Турция и Италия, а самые замусоренные пластиком берега - в турецкой области Киликия и в Барселоне.

От пластика не застрахованы даже гигантские ледяные образования. Специалисты из Миланского университета впервые обнаружили фрагменты микропластика на самом крупном долинном леднике Италии Форни.

Ученые установили, что ледник, расположенный на территории самого большого в Альпах национального парка, содержит от 131 до 162 млн пластиковых частиц.

По данным социсследования, проведенного институтом Пьеполи, 9 из 10 жителей Апеннин без сожалений отказались бы от продуктов, упакованных в неперерабатываемый пластик.