Новости

В Дагестане стоматолога зарезали сувенирным кинжалом 21:44
Неизвестный застрелил человека в баварском Абенсберге 21:39
Адвокат Марина Кащенко - о создании новых судов 21:32
Скворцова рассказала, за что врачам будут доплачивать с 2020 года 20:57
Герасимов пообщался с председателем Комитета начальников штабов ВС США 20:54
Трамп: Надеюсь, больше не придется публиковать стенограммы переговоров 20:37
Канадский эксперт объяснил, во что выльется торговая война США и Китая 20:19
Обновленная Школа шахмат ФИДЕ открылась в Минске 20:15
В России отозвали из обращения препарат от язвы желудка 19:59
США получили "зеленый свет" на торговую войну с ЕС 19:57
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам 19:43
В руководстве футбольного клуба "Спартак" произошли изменения 19:23
Матвиенко прокомментировала подписание Киевом "формулы Штайнмайера" 19:22
Гай Ричи вернулся к корням: вышел трейлер фильма "Джентльмены" 19:20
Пилоту SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Шереметьево, предъявили обвинение 19:18
Матвиенко считает предвзятой дискуссию в ПАСЕ по митингам в Москве 19:13
Путин в конце октября проведет Госсовет по здравоохранению 19:10
Диетолог назвала самое вредное мясо 19:03
Renault переведет российские Logan на газ 19:00
Путин указал американскому журналисту на искажение смысла своих слов 18:56
МВД предложило запретить публикацию в Сети инструкций по созданию оружия 18:50
Появилось новое видео ареста звезды "Счастливы вместе" с наркотиками 18:45
Саратовских экс-полицейских обвинили в убийстве мужчины на кладбище 18:41
Исследование: йога помогает защититься от деменции 18:39
В Петербурге появился первый в стране памятник основателю Уругвая 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
02.10.2019 20:16
Рубрика: Общество

Пластик в леднике

Микропластик попадает даже в корм рыбам
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(7980)
Морские биологи бьют тревогу - уровень микропластика в Средиземноморье повышается с каждым годом.

К такому неутешительному выводу пришли ученые, принимающие участие в экологической инициативе "Проект Средиземноморье". Так, в рамках исследования было обнаружено большое количество мусора на морском дне, в основном в районах, где течения образуют вихри. Ученые также установили, что огромное количество пластиковых отходов, попадающих в море, преобразуется в микропластик и съедается мелкой рыбой.

Фото: Дин Сяочунь
Китай активно усиливает экологическую защиту

Страны Средиземноморского региона ежегодно производят 24 млн тонн пластиковых отходов, из которых лишь 72 процента перерабатываются. По оценкам фонда, больше всего загрязняют пластиком море Египет, Турция и Италия, а самые замусоренные пластиком берега - в турецкой области Киликия и в Барселоне.

От пластика не застрахованы даже гигантские ледяные образования. Специалисты из Миланского университета впервые обнаружили фрагменты микропластика на самом крупном долинном леднике Италии Форни.

Ученые установили, что ледник, расположенный на территории самого большого в Альпах национального парка, содержит от 131 до 162 млн пластиковых частиц.

По данным социсследования, проведенного институтом Пьеполи, 9 из 10 жителей Апеннин без сожалений отказались бы от продуктов, упакованных в неперерабатываемый пластик.

Общество Экология
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинение командиру самолета, сгоревшего в Шереметьево
Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР