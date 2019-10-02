Участники Международной научной конференции к 80-летию начала Второй мировой войны, а среди них представители всех стран, которые принимали в ней участие, кроме США, предложили политикам оставить в покое прошлое. "Это историческая трагедия. И надо отдать ее изучение историкам", - заявил журналистам научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Дело политиков, по мнению Чубарьяна, учить уроки истории, но не писать учебники, которые основаны на фактах и документах.

Ни того ни другого не было использовано в недавно принятой Европарламентом резолюции, возложившей вину за развязывание Второй мировой на СССР. А вот ученым удается договориться даже по самым острым моментам войны. Так, подписан в печать российско-польский трехтомник по общей истории. И это при том, что страна придерживается жестких оценок событий начала войны и пакта Молотова-Риббентропа.

Черчилль взял салфетку и начал расписывать, кому сколько "влияния" достанется

Впрочем, есть и другие взгляды на порядок вещей. "Воссоединение Западной Белоруссии с БССР - это акт исторической справедливости для белорусского народа. Именно таковы наши взгляды на события 1939 года. Благодаря пакту, который был заключен, и позиции руководства Советского Союза белорусы получили исторический шанс ликвидировать несправедливость, в результате которой часть народа против его воли вынуждена была проживать на территории Польши", - озвучил свою позицию директор Института истории НАН Белоруссии Вячеслав Данилович.

Профессор университета Бари (Италия) Антонио Джулио Де Робертис, который делал доклад, в частности, о военной дипломатии, напомнил о ситуациях, когда союзники не выполняли данные обещания, что впоследствии стало причиной "холодной войны". "По поводу англо-советского соглашения о разделении сфер влияния, - подхватил тему Чубарьян, - сначала говорили, что это была шутка за ужином. Черчилль взял салфетку и начал расписывать, кому сколько процентов "влияния" достанется. Но утром глава британского МИД подошел к советскому коллеге и сказал: вечерний разговор нужно документально оформить". У СССР оказалось 10 процентов влияния в Греции. И Сталин, соблюдая эту пропорцию, отказал греческим коммунистам в поддержке.