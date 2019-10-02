Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели

Не стало грузинского композитора Гии Канчели - народный артист СССР, автор музыки к легендарным фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза" и множества симфонических произведений ушел из жизни в возрасте 84 лет в Тбилиси.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские источники, в последнее время Гия Канчели проходил лечение в одной из клиник в Тбилиси.

Помимо музыки к фильмам и спектаклям, композитор писал симфонии. За одну из них в 1976 году он был награжден Госпремией СССР. Музыку он продолжать писать до последнего - буквально в марте этого года новое сочинение Гии Канчели "Письма к друзьям" было представлено в Петербурге.