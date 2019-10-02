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Рубрика: Общество

Пьем вдвое меньше

Россия может выйти из числа самых пьющих стран
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 222(7980)
Употребление спиртного в нашей стране уменьшилось в два раза. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили эффективность государственной антиалкогольной политики в России и связали увеличение продолжительности жизни россиян именно с их "протрезвлением".

В только что опубликованном докладе ВОЗ эксперты анализировали, как жесткие меры по контролю за алкогольной продукцией повлияли на статистику смертности и ожидаемую продолжительность жизни. Успехи действительно заметные. С 2003 года по 2016-й потребление алкоголя упало почти вдвое (на 43 процента), говорится в докладе.

Фото: iStock
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя

Мимо таких цифр не могла пройти даже иностранная пресса. Британская The Guardian, например, опубликовала график, показав, как в течение последних трех десятков лет сначала резко росло, а потом столь же ощутимо падало количество выпиваемого в России спиртного. Издание связало произошедший перелом с мерами, "принятыми при любящем спорт президенте Владимире Путине, включая ограничения по продаже алкоголя и пропаганду здорового образа жизни".

Комментируя новость, в Минздраве России привели свежую статистику: если в 2008 году "средний" россиянин выпил 15,7 литра алкоголя, то в 2018-м - 9,3 литра. Это, конечно, по-прежнему много. Тем не менее результат продолжающегося отрезвления налицо: общее количество больных алкоголизмом с 2008-го по 2017 год сократилось с 2,08 млн до 1,3 млн человек.

"Такие меры, как внедрение системы мониторинга, повышение цен и ограничение доступности алкоголя, позволяют спасти человеческие жизни и сократить затраты в сфере здравоохранения", - констатировала руководитель программы "Алкоголь и запрещенные наркотики" Европейского регионального бюро ВОЗ Карина Феррейра-Боджес.

Исследование: Каждый четвертый юрист имеет проблемы с алкоголем

"Наши национальные программы по борьбе с алкоголем и курением табака признаны одними из наиболее эффективных в мире", - комментирует замдиректора НМИЦ профилактической медицины Минздрава России Анна Концевая.

В минздраве отмечают, что, разрабатывая и принимая антиалкогольные меры, российские власти ориентировались на рекомендации ВОЗ: наша страна действует в соответствии с Глобальной стратегией вредного употребления алкоголя. С вредными привычками бороться непросто. То и дело возникают инициативы по принципу "шаг назад": например, недавняя попытка вернуть на стадионы пиво. Понятно, что в минздраве поддерживают инициативы противоположной направленности. Например, только что принятый в первом чтении законопроект, запрещающий наливать в маленьких кафе, расположенных в жилых домах. В целом же, обещают в министерстве, скоро будет представлен новый пакет дальнейших антиалкогольных мер.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Проблема алкоголизма
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