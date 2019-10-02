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02.10.2019 16:48
Рубрика: В мире

Ураган Лоренцо обрушился с мощными волнами на Азорские острова

Текст: Максим Макарычев

Ураган Лоренцо перебрался через Атлантический океан, обрушившись на португальские Азорские острова проливными дождями, сильными ветрами и высокими волнами. Стихия значительно повредила главный порт острова Флорес, сообщает The Associated Press.

Фото: iStock
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Агентство гражданской защиты Азорских островов заявило, что ураган 2-й категории повалил деревья и линии электропередач, когда он проходил к западу от островной цепи. Ураганы такой силы, как Лоренцо, отмечают метеорологи, крайне редко случаются на севере и востоке Атлантики. Лоренцо принес с собой огромные волны, проходя через Северную Атлантику. Как только он начал двигаться на северо-восток Европы в сторону Ирландии и Великобритании, то ослабел до урагана 1 категории.

Португальское метеорологическое агентство заявило, что наиболее пострадавшими островами на архипелаге Азорские острова являются Флорес и Корво, где сообщалось о порывах ветра до 163 километров в час. Тем не менее, это ниже, чем прогнозировалось, поскольку Лоренцо потерял свою мощь, проходя над более прохладной водой.

Руководитель Агентства гражданской защиты Азорских островов Карлос Невес сказал, что главный порт на острове Флорес получил "серьезный ущерб". Части его причала, здание порта и некоторые грузовые контейнеры были поглощены морскими волнами. По словам Невеса, аварийные бригады в среду убирали поваленные деревья с дорог и восстанавливали поврежденные линии электропередач.

Фото: REUTERS
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Около 250 000 человек живут на девяти вулканических Азорских островах, а архипелаг является популярным туристическим направлением, известным своими озерами, горами и кратерами. По мере приближения Лоренцо власти на архипелаге ввели на семи островах режим повышенной готовности. Занятия в школах были отменены, государственные учреждения закрыты, а местным жителям в среду настоятельно посоветовали оставаться дома. Азорские авиалинии SATA отменили все рейсы на архипелаг, а некоторые острова закрыли свои порты.

Премьер-министр Португалии Антонио Коста заявил, что общался с должностными лицами Азорских островов утром в среду, и они заверили его: ураган достиг максимума без серьезных инцидентов. "К счастью, все оказалось не так плохо, как мы опасались", - сказал Коста журналистам в Лиссабоне.

Тем временем Национальный центр ураганов США в Майами заявил, что волны, вызванные Лоренцо, обрушились на восточное побережье Северной Америки, на Багамы и некоторые части береговой линии западной Европы. Эксперты предупредили, что волны приносят с собой опасные для жизни прибойные потоки. По прогнозам, ураган Лоренцо, скорее всего, будет довольно энергичным циклоном, когда он достигнет Ирландии поздно вечером в четверг. Метеорологическое бюро Великобритании со своей стороны прогнозирует "очень сильный ветер и сильный дождь" для западных районов страны в четверг и пятницу.

В мире Европа Португалия
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