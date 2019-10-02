В Гонконге полиция разогнала митингующих слезоточивым газом

В новых территориях Гонконга демонстранты устроили акцию перед управлением местной полиции, чтобы выразить свое неудовольствие действиями силовиков, передает РИА Новости сообщение телерадиокорпорации RTHK. Митингующие ломали банкоматы банка Китая, устраивали поджоги, а затем начали забрасывать здание полицейского управления коктейлями "Молотова".

"Начиная с вечера среды агрессивные демонстранты во многих районах новых территорий блокировали дороги, разрушали магазины и объекты гонконгского метрополитена, атаковали полицейских, устраивали поджоги и кидали коктейли "Молотова", серьезно нарушая общественное спокойствие, угрожая личной безопасности полицейских и жителей, представитель правительства выразил резкое осуждение по этому поводу", - говорится в официальном комментарии правительства.

Правоохранители ответили на это слезоточивым газом.

Напомним, что противостояние в Гонконге длится уже три месяца: митингующие требуют от властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, а также освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Власти готовы уступить лишь в части этих требований.