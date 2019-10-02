В Госдуме открылась выставка к 150-летию Махатмы Ганди

В честь 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди в Госдуме организовали выставку "Ганди - Толстой: великие гуманисты XX века". В открытии экспозиции, в которой представлены фрагменты переписки двух великих философов и миротворцев, участвовали представители руководства всех думских фракций.

Идея пассивного сопротивления злу объединила Льва Толстого и Махатму Ганди. И, хотя они ни разу в жизни не увиделись, их переписка длилась несколько лет, вплоть до смерти Толстого в 1910 году.

Инициатива проведения выставки возникла во время визита в Индию делегации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в декабре 2018 года. Председатель нижней палаты парламента поддержал идею, назвав Ганди "величайшим человеком, который своей жизнью доказал, что многое можно сделать без войн, без насилия".

Экспозиция, которую совместно с ГД организовало посольство Республики Индия в РФ и Культурный центр имени Джавахарлала Неру, посвящена дружбе и взаимному влиянию Ганди и Льва Толстого на творчество и философию друг друга.

- Эта великая дружба повлияла на ход событий не только в Индии, но и во всем мире. Она стала символом партнерства великих народов Индии и России, - заявил посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

С ним согласен глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Безусловно, сотрудничество РФ и Индии в сферах экономики, политики, безопасности имеет огромное значение для наших стран, - отметил он. - Но не меньшее, а может быть, и большее значение имеют социально-культурные связи. И дружба Толстого и Ганди является одним из ярчайших примеров".

Обмен книгами и письмами длился менее года, но он имел важное значение для обоих мыслителей. В своей автобиографии Ганди говорит о том влиянии, которое оказал на него Лев Толстой: чтение первого попавшего ему в руки сочинения русского писателя его "потрясло" настолько, что все прочие книги показались ему "ничтожными в сравнении с независимостью мысли, глубокой нравственностью и искренностью Толстого".

В одном из писем Толстой в 1910 году писал Ганди: "Ваша деятельность в Трансваале, как нам кажется на конце света, есть дело самое центральное, самое важное из всех дел, какие делаются теперь в мире, и участие в котором неизбежно примут не только народы христианского, но всякого мира".

Идеи двух людей, живущих в разных концах мира, оказались удивительно похожими. И главная мысль - непротивление злу насилием. "Но их идеи - не о том, что со злом нужно смириться, - пояснил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). - Каждый из них выступал за то, чтобы именно преодолеть то зло, которое есть в окружающем мире".

Последнее - и, пожалуй, самое главное - письмо Ганди Толстой посвятил закону любви, которая, по мнению писателя, составляет основной смысл, основное содержание Святого писания. "Любовь, то есть стремление душ человеческих к единению, и вытекающая из этого стремления деятельность есть высший и единственный закон жизни человеческой, - писал Толстой, - это в глубине души чувствует и знает каждый человек".

Непротивление злу насилием, уважение к человеческому достоинству - эти идеи мыслителей должны стать "основным правилом поведения всех наших политиков - сторонников мира на земле", считает замглавы фракции "Справедливая Россия" Николай Рыжак. А лидер ЛДПРФ Владимир Жириновский призвал максимально распространять идеи Махатмы Ганди - например, на "уроках мира" в школах, на которых следует рассказывать подрастающему поколению о необходимости неприятия любого зла.