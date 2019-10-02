В Китае прошел крупнейший в истории военный парад

Во вторник по главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь прошли 15 тысяч солдат, проехало 580 единиц боевой техники, а над Пекином пролетели 160 самолетов и вертолетов.

Китай умеет удивить мир. В том числе и парадами. В иные годы по Тяньаньмэнь проходили до 2,3 тысячи боевых коней, а число техники поражало воображение: свыше 100 пушек и 150 танков. Грандиозное военное шоу растягивалось на 2,5 часа. Число участников превышало 24 тысячи бойцов.

В этом плане организаторы нынешнего парада, который проходил по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая, явно не ставили перед собой цели удивить мир числом солдат и многочисленностью танков и ракет. Они произвели впечатление на мировых военных экспертов качеством показанного оружия и военной техники.

Долгожданная премьера от китайской Академии технологий ракет-носителей: DF-41, она же Dongfeng-41. Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета. О ней несколько лет говорят, но еще никто из посторонних не видел ее своими глазами. В каком-то смысле, если проводить аналогии, это китайский "Тополь-М". Эксперты считают, что ракета весит до 80 тонн и несет от 10 до12 ядерных блоков индивидуального наведения. Максимальная дальность полета - от 12 000 до 14000 км, а это значит, что в мире нет места, куда бы она не долетела. Речь, конечно, о территории стран, которые могут Китаем восприниматься в качестве угрозы. Россия в их число не входит. Заметим, что традиционно сухопутные ракеты в КНР всегда обозначались DF, то есть "Дунфэн", что в переводе - "Восточный ветер". Первые две модели "Дунфэн" мы им помогли создать. А дальше - они все сами-сами. Именно "восточный ветер" сделал Китай страной, которая не просто удерживает позицию в "ядерном клубе", но и вышла на поразительный технологический уровень носителей ядерного оружия.

У нас эти винтокрылые летательные аппараты называют автожирами, за рубежом - гиропланами. Но дело не в названии. Китай первым сформировал эскадрильи двух- и трехместных автожиров Hunting Eagle собственного производства. Внешне похожи на модели производства германской компании AutoGyro. Используются как в мирных целях (мониторинг, спасательные операции), так и в военных (доставка отрядов спецназа в тыл противника).

Все китайские бомбардировщики - носители ядерного оружия - родом из СССР. В Китае первую урановую авиабомбу мощностью 35 кт на полигон сбросил бомбардировщик Ту-4 (в КНР он "Хун-4"). Затем носителями ядерных бомб стали Harbin H-5 - это копия реактивных Ил-28. А затем пришла эпоха бомбардировщика Xian H-6, он же Ту-16. Именно с H-6 в 1967 году в Китае испытали термоядерную авиабомбу. За полвека самолет не устарел. На параде показали H-6, способный дозаправляться в воздухе. Китайские и российские бомбардировщики с недавних пор совместно патрулируют Тихий океан - к изумлению некоторых стран тихоокеанского региона.

Баллистическая ракета средней дальности DF-17 с гиперзвуковым блоком. Очень трудная цель для самых совершенных систем ПВО. О дальности действия ракеты эксперты яростно спорят, но сходятся в одном. Из-за того что США и РФ запретили ракеты средней дальности, а Китай не подписывал никаких договоров, то ситуация сложилась необычная. Китай если еще не лидер в этой области, то может им стать. Разрабатывает широкую линейку ракет такого класса: "Дунфэн-16", "Дунфэн-21" и "Дунфэн-26".

Особенности китайских БПЛА: большинство их характеристик очень долго остаются неизвестными. Так происходит с ударным дроном-невидимкой GJ-11 ("Гунцзи-11"). Или со сверхзвуковым разведывательным беспилотником DR-8 "Учжэнь-8". И совсем другое дело - проект Wing Loong ("Птеродактиль"), что на фото. Его изначально делали с учетом выхода на мировой рынок, поэтому особо секретить не было необходимости. Отдаленно напоминает американские MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. Хотя китайские авиастроители настаивают, что это их полностью самостоятельная разработка. "Птеродактиль" весит 1,1 тонны, дальность - 4 тыс. км, скорость - 280 км/ч, потолок - 5000 м. Нагрузка - 100 кг. Может нести как контейнеры с оборудованием, так и бомбы или ракеты. Такие дроны купил Египет, Казахстан, Саудовская Аравия и ОАЭ. Появились сведения о "Птеродактиле" в версии тяжелого разведывательно-ударного беспилотника. Весит 4,2 тонны, может подняться на 9 км, а также продолжительность полета 32 часа.