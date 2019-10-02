Минск первым примет бизнес-форум

В 2020 году в Минске планируется провести первый Евразийский экономический форум. Договоренность об этом была достигнута на минувшей неделе в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Сама идея проведения ежегодных бизнес-форумов ЕАЭС принадлежит премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Мероприятия планируется организовывать за счет союзного бюджета "пятерки" при финансовом содействии того государства, которое будет в данный год председательствовать в органах ЕАЭС. Как известно, с февраля 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе переходит к Беларуси. Страны ЕАЭС определили принципы гармонизации законодательств Это абсолютно новый формат общения. Как пояснил прессе заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, уровень представительства на форуме будет самый высокий - главы государств стран - членов ЕАЭС. "Ежегодно в председательствующем государстве будет проходить с участием президентов форум экономической проблематики. Мы определили порядок, как форум будет готовиться, чтобы это было мощное мероприятие, сопровождающее само заседание ЕАЭС", - сказал Игорь Петришенко.

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