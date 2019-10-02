В Роскачестве рассказали, можно ли нагревать пластиковую посуду

Если на пластиковой упаковке стоит маркировка ПС 6 (полистирол), значит в неё не следует наливать кипяток, соответственно, нельзя покупать в таких стаканчиках горячий чай, кофе или горячую еду в одноразовых тарелках из этого материала. Ведь при нагревании этот материал начинает выделять токсины еще до момента, как начнет плавиться, предупреждают эксперты Роскачества.

Большинство видов пластиковой посуды не предназначено для применения при температурах более 80 градусов. А разогревать в СВЧ- печах можно пластиковую посулу только со специальной маркировкой - значком с изображением микроволновой печи.

Специалисты дали несколько советов, как правильно использовать пластиковую посуду и упаковку.

В частности, рекомендуется не использовать несколько раз одноразовую посуду. Не нагревать пластик, если нет соответствующей маркировки. Не мыть такую тару в горячей воде, не оставлять такие бутылки с напитками около огня или под прямыми солнечными лучами.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.