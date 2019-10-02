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Рубрика: Общество

В России отозвали из обращения препарат от язвы желудка

Текст: Ольга Игнатова

Роздравнадзор отозвал из обращения популярный препарат от язвы желудка "Зантак".

Фото: iStock
В России начали маркировать дорогие лекарства

Инициировала процедуру отзыва компания "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг", которая является держателем регистрационного удостоверения этого лекарства. Как говорится в письме Росздравнадзора, "процедура отзыва лекарственного средства обусловлена решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию "Ранитидина гидрохлорид" производства "Сарака Лабораториз Лимитед", Индия.

Ранитидин - это блокатор желудочных соков, которые и провоцируют развитие язвенной болезни. Он входит в перечень Жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Однако в активном веществе лекарства, как сообщалось ранее, были обнаружены примеси N-нитрозодиметиламина - гепатотропного яда, признанного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным агентством ЕС по исследованию рака потенциально канцерогенным для человека.

Общество Здоровье Экономика Товары и цены Правительство Минздрав Росздравнадзор
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