В России отозвали из обращения препарат от язвы желудка

Роздравнадзор отозвал из обращения популярный препарат от язвы желудка "Зантак".

Инициировала процедуру отзыва компания "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг", которая является держателем регистрационного удостоверения этого лекарства. Как говорится в письме Росздравнадзора, "процедура отзыва лекарственного средства обусловлена решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию "Ранитидина гидрохлорид" производства "Сарака Лабораториз Лимитед", Индия.

Ранитидин - это блокатор желудочных соков, которые и провоцируют развитие язвенной болезни. Он входит в перечень Жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Однако в активном веществе лекарства, как сообщалось ранее, были обнаружены примеси N-нитрозодиметиламина - гепатотропного яда, признанного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным агентством ЕС по исследованию рака потенциально канцерогенным для человека.