Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совершила первый после переизбрания зарубежный визит - в Узбекистан, где обсудила с руководством республики вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской интеграции.

"Мы знаем, что президент Узбекистана принял решение, сейчас прорабатывается этот вопрос, о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу", - сказала она в ходе встречи с председателем нижней палаты парламента Нурдинжоном Исмоиловым. "Если это произойдет, это будет огромное дело", - уверена Матвиенко.

В рамках ЕАЭС Узбекистан получит экономические преференции, это позволит снять многие проблемы и в двусторонних контактах с Россией

Она подчеркнула, что в рамках объединения Узбекистан получит экономические преференции, это позволит снять многие проблемы и в двусторонних контактах с Россией. "Надеюсь, процесс согласования не затянется и мы будем иметь возможность сотрудничать и в рамках евразийской семьи", - заявила глава Совфеда. Она призвала узбекских коллег активно участвовать в процессе интеграции республики в ЕАЭС.

Во время другой встречи - с председателем сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой - глава Совфеда с удовлетворением отметила, что в последние три года интенсивность контактов между двумя странами существенно выросла, за это время состоялось около 600 визитов разного уровня. Такая динамика во многом связана с высоким уровнем доверия между президентами России и Узбекистана Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым. Буквально накануне лидеры участвовали в саммите ЕАЭС в Ереване, а в феврале будущего года главу Узбекистана ждут в России с государственным визитом. По словам Валентины Матвиенко, сейчас стороны работают над содержательным наполнением этого визита, готовят к подписанию 12 новых межправительственных, межгосударственных и межведомственных соглашений.

К визиту Шавката Мирзиёева будет приурочен второй форум межрегионального сотрудничества двух стран. Первый состоялся год назад в ходе государственного визита Владимира Путина в Узбекистан. Кроме того, готовится первый российско-узбекистанский гуманитарный форум, он также пройдет в рамках визита главы Узбекистана в РФ. "Уверена, что визит президента Узбекистана даст новый мощный толчок к дальнейшему развитию нашего сотрудничества", - сказала Матвиенко.

Председатель СФ с удовлетворением отметила, что Узбекистан вернулся в международные парламентские структуры - Межпарламентский союз и Межпарламентскую ассамблею СНГ. Матвиенко уверена, что опыт МПА СНГ по разработке модельных законов пригодится для сближения законодательств России и Узбекистана. Активно работает и комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и сената Узбекистана - Олий мажлиса. В Ташкенте прошло ее четвертое заседание с участием председателей обоих сенатов.

К слову, именно комиссия была инициатором проведения форума регионов России и Узбекистана. В ближайших планах сенаторов двух стран - подготовка к празднованию 75-летия Победы.