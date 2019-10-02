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02.10.2019 23:07
Рубрика: Власть

Ташкент выбирает союз

Валентина Матвиенко приветствует намерение Узбекистана вступить в ЕАЭС
Текст: Галина Мисливская (Ташкент)
Российская газета - Столичный выпуск № 222(7980)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совершила первый после переизбрания зарубежный визит - в Узбекистан, где обсудила с руководством республики вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской интеграции. В том числе и присоединение Ташкента к ЕАЭС.

Беседа Валентины Матвиенко с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым вместо запланированных 30 минут продлилась более двух часов. "Президент рассказал, какие сейчас идут реформы в Узбекистане, как это корреспондирует с расширением сотрудничества с Россией", - рассказала журналистам глава Совфеда по итогам встречи.

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"Я настолько впечатлена позитивными переменами, которые произошли в Узбекистане за последние три года, теми реальными достижениями, которых удалось добиться президенту Узбекистана в самых разных сферах", - сказала она и привела в пример реформу образования, в результате которой существенно выросли зарплаты педагогов, построены новые школы и детские сады. "Это другая, новая, открытая страна", - считает спикер.

Собеседники обсудили вопросы двусторонних отношений Москвы и Ташкента, а также участие Узбекистана в многосторонних форматах на постсоветском пространстве. Возвращаться в ОДКБ Ташкент пока не планирует, сообщила Валентина Матвиенко. Она пояснила, что нынешнее законодательство не позволяет Узбекистану участвовать в такого рода объединениях.

Фото: пресс-служба СФ
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Другое дело - Евразийский экономический союз. По мнению главы Совфеда, Шавкат Мирзиёев не только видный государственный деятель, но и хороший экономист. "Он понимает, что участие в интеграционных экономических объединениях - это требование сегодняшнего дня. И он считает крайне важным участие Узбекистана в ЕАЭС", - отметила она. При этом сенатор с уважением относится к желанию властей Узбекистана тщательно взвесить все "за" и "против", прежде чем решиться на вступление в организацию. Россия, отметила Матвиенко, оказывает помощь партнерам в поведении такого анализа: по договоренности президентов РФ и Узбекистана создана рабочая группа, с российской стороны ее возглавляет первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. "До конца года должен быть завершен такой анализ. Я оптимист: я считаю, что Узбекистан будет заинтересован и приемлемые для него условия будут найдены, но окончательное политическое решение, конечно, будет принимать президент Узбекистана", - сказала Валентина Матвиенко. "Настроение есть, намерение есть, но это не та история, когда просто подписал и завтра стал членом интеграционного объединения", - добавила она.

Участие в интеграционных экономических объединениях - это требование сегодняшнего дня

Что же касается российско-узбекистанских отношений, то здесь за последние три года "достигнут рывок" и дальнейшие "перспективы хорошие", уверена глава Совфеда.

Валентина Матвиенко провела переговоры и с главой Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Между аппаратом СФ и Институтом проблем законодательства при парламенте Узбекистана был подписан меморандум о сотрудничестве. Кроме того, спикеры приняли участие в четвертом заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса.

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