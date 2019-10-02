Вероника Скворцова представила новую систему начисления зарплат врачей

Президент России Владимир Путин призвал не допускать фокусов, которые могли бы привести к снижению доплат медикам.

В среду глава государства провел в Кремле совещание, которое было посвящено модернизации первичного звена в здравоохранении. Глава минздрава Вероника Скворцова рассказала президенту о новой системе зарплат врачей и о мерах по борьбе с кадровым дефицитом. Президент подчеркнул, что от эффективности и качества работы в первичном звене зависят продолжительность жизни людей, демография и в целом здоровье нации. Путин напомнил, что эта тема уже обсуждалась на прошлом совещании и теперь он ждет доклада о проделанной работе. "Я подчеркивал, насколько чувствительна эта тема для наших граждан, ведь речь идет о чем - речь идет о ФАПах, районных поликлиниках, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях. То есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день своей жизни", - заявил глава государства. Прошлое совещание на эту тему он проводил 20 августа. Тогда президент раскритиковал ситуацию в первичном звене здравоохранения, назвав ее провальной.

В частности, он обращал внимание на изношенный фонд поликлиник и районных больниц, на то, что пациенты по-прежнему жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам, а сами медики - на низкую зарплату и высокую нагрузку. Тогда Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения.

Переход России на новую систему оплаты труда медработников, которая должна стать более справедливой, потребует не менее двух лет. Она предполагает фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе. По словам главы минздрава Вероники Скворцовой, переход на новую систему также потребует дополнительных финансовых затрат: первые расчеты этого будут сделаны до сентября 2020 года, а детализированные - в конце 2021 года. Важно, что уже до 30 ноября регионами "будет завершен анализ уровня зарплаты медработников, организации первичной помощи и региональной системы оплаты труда", рассказала Скворцова. А минтруд и минздрав разработают проект изменений в Трудовой кодекс, "предоставляющий полномочия правительству по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда". "Считаю необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре зарплаты не менее 55 процентов с учетом обеспечения зарплаты не ниже уровня, описанного в указах президента", - подчеркнула министр.

В свою очередь Путин заявил, что при повышении доли оклада медработников не должны быть снижены другие доплаты. "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены квалификационные выплаты и другие доплаты, чтобы этого "фокуса" не произошло", - подчеркнул он. В ответ Скворцова заявила, что к 2020-2021 годам надо актуализировать составы профессиональных квалификационных групп медработников и сформировать типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалифицированной группе. "Пока это не будет сделано, мы не сможем добиться справедливости при оплате и оклада, и стимулирующих выплат", - пояснила она.

Проблема дефицита медицинских кадров неоднократно поднималась как самим президентом, так и профильными членами правительства. Для предметного решения вопроса регионы России до конца текущего года проведут анализ кадрового обеспечения медорганизаций первичного звена. "Параллельно с этим будут разработаны общие требования к структуре и штатам государственных медицинских организаций первичного звена с учетом численности обслуживаемого населения", - сказала Скворцова. По ее словам, до 2021 года предусмотрено поэтапное приведение штатных расписаний региональных медицинских организаций в соответствие с общими требованиями.

Для улучшения качества обслуживания в первичном звене здравоохранения до 2020 года также будут внесены дополнения в программу государственных гарантий. Так, по словам Скворцовой, со следующего года в правила ОМС вносятся дополнения, "создающие механизм приоритетного финансового обеспечения первичного звена здравоохранения". "В том числе в программе госгарантий будут выделены из подушевого норматива наиболее дорогие диагностические исследования, проводимые в амбулаторных условиях, прежде всего для ранней диагностики онкологических заболеваний", - сообщила она.

Старый фонд зданий поликлиник и районных больниц - еще одна ключевая проблема первичного звена. По словам Скворцовой, проверка износа зданий, оборудования и транспортных средств медицинских учреждений во всех регионах России будет проведена до 30 ноября. "Это позволит регионам до конца года утвердить паспорта всех медицинских объектов - либо организаций, либо обособленных структурных подразделений, требующих обновления, определить перечень объектов, нуждающихся в капитальном ремонте, дооснащении, переоснащении, реконструкции или полном сносе, или строительстве нового технологического здания, и позволит также разработать планы-графики работ", - пояснила Скворцова. Отдельно будет оцениваться развитость доступной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

Все регионы разработают программы модернизации первичного звена к 10 января, а реализовывать их начнут с июля. В целом, по словам Скворцовой, такая модернизация первичного звена по всей стране потребует 50 млрд рублей.