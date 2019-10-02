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Владельцы iPhone в опасности. Что нужно знать, чтобы не стать жертвой взлома

Текст:   Богдан Бобров
02.10.2019,  
12:00
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пишет Vice, в продажу начали поступать поддельные Lightning-кабели для устройств компании Apple, способные представлять серьезную угрозу безопасности.

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Согласно источнику, опасный шнур называется O.MG Cable, внешне полностью копирует оригинальный аксессуар и в точности выполняет все возложенные на него функции - зарядку гаджетов и передачу данных.

Подвох кроется в спрятанном передатчике, который активируется после подключения и открывает доступ к данным жертвы, позволяя, например, удаленно стирать или изменять файлы.

Дистрибуцией устройств для взлома занимается компания Hak5, специализирующаяся в сфере кибербезопасности.

Для того чтобы предостеречь себя от утечки данных, необходимо пользоваться только оригинальной продукцией или покупать аксессуары только у проверенных и сертифицированных продавцов.

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