Владимир Макей: Суверенитет для обоих наших государств - это святое

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

- Что касается Программы углубленной интеграции в отношениях между Беларусью и Россией, то она основывается строго на положениях Договора о создании Союзного государства 1999 года. Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации или конфедерации, там нет. Я еще раз повторю, что суверенитет для обоих наших государств - это святое. Надо сконцентрироваться на экономической проблематике, на углублении торгово-экономического взаимодействия, согласовании правил, связанных с таможенным законодательством, сертификацией, стандартизацией и прочее. Мы должны уделять больше внимания проведению согласованной сельскохозяйственной, промышленной политики. Вот это самое главное.