Военные предпочитают квартире жилищную субсидию

Зампредседателя Общественного совета при Минобороны России Александр Каньшин рассказал, как в этом году военное ведомство выполняет жилищные обязательства перед своими очередниками.

Статистику Каньшин привел подробную и фактически по каждому виду жилищного обеспечения армейских семей. Напомним, что в минобороны уже несколько лет действует система, призванная помочь бывшим и действующим кадровым военным реализовать их законное право на получение или приобретение крыши над головой. Это делается при реализации программы межведомственной ипотеки, предоставления очередникам "натуральных" квартир или жилищных субсидий, служебных помещений, а также государственных жилищных сертификатов.

По словам Каньшина, по данным на 1 октября постоянным жильем обеспечены 6,3 тыс. военных. Квартиры получили 1,2 тыс. очередников, жилищную субсидию - 5,1 тысячи. "Это 95 процентов от планового показателя года", - сказал Каньшин Интерфаксу.

Он также отметил, что свыше 23,8 тысячи человек вселились в служебное жилье. Предполагается, что к Новому году количество обладателей "служебок" вырастет в армии до 30 тысяч.

Теперь что касается военной ипотеки. Пятнадцать лет назад, когда заработала эта программа, ее первыми участниками были выпускники военных вузов. Сейчас они уже капитаны, а то и старшие офицеры. Многие с помощью военной ипотеки стали владельцами собственного жилья. Офицеры реально почувствовали, насколько эта форма обеспечения жильем интересна и выгодна. Ведь фактически через три года вступления в ипотеку человек имеет право получить целевой заем и приобрести квартиру. К 2024 году военно-ипотечная программа станет в Вооруженных силах основной. Уже сейчас, по словам Каньшина, ею охвачены 284,8 тыс. силовиков. "Из них в 2019 году в реестр участников включены 33 тысячи военнослужащих, что составляет 103 процента от планового показателя года в 32 тысячи", - привел статистику зампредседателя Общественного совета.

А вот другие, не менее показательные цифры. За девять месяцев текущего года минобороны выполнило свои жилищные обязательства перед 86,5 тысячи уволенных в запас служивых. Еще 48,7 тысячи кадровых военных, которым в гарнизоне не смогли дать служебные "метры", минобороны выплачивает денежную компенсацию за наем или поднаем жилья.

К 2024 году военная ипотека станет в армии основной жилищной программой

Пару лет назад армейское руководство добилось существенного увеличения размера таких выплат. Прежде они были одинаковы для всех военнослужащих и в среднем покрывали их расходы на съемное жилье лишь на треть. Ныне компенсация куда солидней. К примеру, семья офицера или прапорщика из трех человек теперь ежемесячно может получать более 30 тысяч рублей. Что в принципе позволяет снять квартиру в любом крупном городе страны, включая Москву и Санкт-Петербург.