Военные предпочитают квартире жилищную субсидию

Статистику Каньшин привел подробную и фактически по каждому виду жилищного обеспечения армейских семей. Напомним, что в минобороны уже несколько лет действует система, призванная помочь бывшим и действующим кадровым военным реализовать их законное право на получение или приобретение крыши над головой. Это делается при реализации программы межведомственной ипотеки, предоставления очередникам "натуральных" квартир или жилищных субсидий, служебных помещений, а также государственных жилищных сертификатов.
По словам Каньшина, по данным на 1 октября постоянным жильем обеспечены 6,3 тыс. военных. Квартиры получили 1,2 тыс. очередников, жилищную субсидию - 5,1 тысячи. "Это 95 процентов от планового показателя года", - сказал Каньшин Интерфаксу.
Он также отметил, что свыше 23,8 тысячи человек вселились в служебное жилье. Предполагается, что к Новому году количество обладателей "служебок" вырастет в армии до 30 тысяч.
Теперь что касается военной ипотеки. Пятнадцать лет назад, когда заработала эта программа, ее первыми участниками были выпускники военных вузов. Сейчас они уже капитаны, а то и старшие офицеры. Многие с помощью военной ипотеки стали владельцами собственного жилья. Офицеры реально почувствовали, насколько эта форма обеспечения жильем интересна и выгодна. Ведь фактически через три года вступления в ипотеку человек имеет право получить целевой заем и приобрести квартиру. К 2024 году военно-ипотечная программа станет в Вооруженных силах основной. Уже сейчас, по словам Каньшина, ею охвачены 284,8 тыс. силовиков. "Из них в 2019 году в реестр участников включены 33 тысячи военнослужащих, что составляет 103 процента от планового показателя года в 32 тысячи", - привел статистику зампредседателя Общественного совета.
А вот другие, не менее показательные цифры. За девять месяцев текущего года минобороны выполнило свои жилищные обязательства перед 86,5 тысячи уволенных в запас служивых. Еще 48,7 тысячи кадровых военных, которым в гарнизоне не смогли дать служебные "метры", минобороны выплачивает денежную компенсацию за наем или поднаем жилья.
Пару лет назад армейское руководство добилось существенного увеличения размера таких выплат. Прежде они были одинаковы для всех военнослужащих и в среднем покрывали их расходы на съемное жилье лишь на треть. Ныне компенсация куда солидней. К примеру, семья офицера или прапорщика из трех человек теперь ежемесячно может получать более 30 тысяч рублей. Что в принципе позволяет снять квартиру в любом крупном городе страны, включая Москву и Санкт-Петербург.