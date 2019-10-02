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02.10.2019 15:06
Рубрика: Общество

ВОЗ объяснила, почему в России растет продолжительность жизни

Текст: Ирина Невинная
Значительное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России связано со снижением количества потребляемого алкоголя.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

К такому выводу пришли эксперты ВОЗ в докладе Alcohol Policy Impact Case Study: The effects of alcohol control measures on mortality and life expectancy in the Russian Federation (Тематическое исследование: влияние мер по контролю над алкогольной продукцией на статистику смертности и ожидаемую продолжительность жизни в Российской Федерации). В докладе отмечается, что в нашей стране стали меньше пить благодаря правильно выстроенной государственной политике.

Фото: iStock
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В Минздраве России комментируют: потребление алкоголя снизилось с 15,7 литров на человека в 2008 году до 9,3 литра в 2018 году. Одновременно улучшились и показатели заболеваемости, связанной с потреблением алкоголя: общее количество больных с диагнозом зависимость от алкоголя (алкоголизм), включая алкогольные психозы, с 2008 по 2017 год сократилось с 2,08 млн человек до 1,3 млн человек (данные Росстата), то есть почти вдвое.

"Значительное сокращение употребления изготовленных кустарными методами, контрабандных или незаконно произведенных алкогольных напитков в Российской Федерации объясняется введением в действие основанной на фактических данных государственной политики контроля над алкогольной продукцией. Полученные результаты показывают, что такие меры, как внедрение системы мониторинга, повышение цен и ограничение доступности алкоголя, позволяют спасти человеческие жизни и сократить затраты в сфере здравоохранения. Я надеюсь, что другие страны Европы будут придерживаться аналогичных стратегий в сфере охраны здоровья своих граждан", - отметила Карина Ферейра-Боджес (Carina Ferreira-Borges), руководитель программы "Алкоголь и запрещенные наркотики" Европейского регионального бюро ВОЗ.

В минздраве отмечают, что разрабатывая и принимая антиалкогольные меры, российские власти ориентировались на рекомендации ВОЗ, разработанные на основании международных исследований. Наша страна действует в соответствии с Глобальной стратегией вредного употребления алкоголя. Речь идет о таких мерах, как повышение цен и акцизов на алкогольную продукцию, ограничение территориальной и временной доступности спиртных напитков. "Кроме того, удалось добиться снижения объемов потребления незарегистрированного алкоголя, о чем свидетельствует резкое снижение летальных и нелетальных алкогольных отравлений", - подчеркивают в министерстве.

Фото: iStock
В Минздраве рассказали о безопасной дозе алкоголя

В рамках Федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" министерство планирует представить новые эффективные популяционные меры, в том числе, и регуляторного характера.

Одно из недавних предложений, инициированных депутатами Госдумы - запрет продавать спиртные напитки в небольших кафе (с площадью зала менее 20 метров), расположенных в жилых домах. Хотя законодатели отмечали, что законопроект подготовлен в интересах жителей домов, их спокойствия, если поправка будет принята, это станет еще одним шагом, сдерживающим потребление спиртного.

Справка "РГ"

Какие антиалкогольные меры работают в России:

- поэтапно поднимаются акцизы на спиртсодержащие напитки;

- борьба с фальсификатом: в 2003 году была введена минимальная розничная цена на водку, которая затем регулярно повышалась; позже этот порядок был распространен и на другие крепкие напитки;

- внедрена система мониторинга производства и продажи алкогольной продукции, работающая в режиме реального времени; продавцы отмечают действенность системы - продать "неучтенный" алкоголь стало практически невозможно;

- в регионах введен запрет на ночную торговлю алкоголем на вынос, этот порядок стал общенациональным, а в некоторых регионах введены еще более строгие ограничения на доступность алкоголя;

- постоянно расширяется перечень общественных мест и мероприятий, свободных от алкоголя и его продвижения на рынок (рекламы).

Общество Здоровье Проблема алкоголизма
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