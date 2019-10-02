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Вышел трейлер нового врывного боевика Майкла Бэя "Шестеро вне закона"

Новости
    02.10.2019, 15:00
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Помните, у Носова в "Незнайке на Луне" на зловещем острове коротышек конвертировали в животных, в том числе демонстрируя им предельно отупляющие фильмы, целиком состоящие из экшна? Где все бежало, стреляло, падало и взрывалось. Сложно сказать, читал ли Майк Бэй Носова, но смело можно умозаключить: в своем деле товарищ преуспел более чем.

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн

Что доказывает трейлер картины "Шестеро вне закона" (6 Underground), одного из самых дорогих проектов Netflix, кстати, - 150-миллионный бюджет. И, судя по ролику, из них честно отработан каждый цент.

Бэй - постановщик. В ролях - Райан "Дэдпул" Рейнольдс, Мелани Лоран, Бен Харди, Дейв Франко, Кори Хоукинс и наш Юрий Колокольников.

По центру истории - коллектив из шести миллиардеров, которые инсценируют свои смерти и выходят на анонимную битву с преступностью. Сопряженную с феерией спецэффектов, конечно же!

Авторство текстовой части произведения - Ретт Риз и Пол Верник, сочинившие скрипты "Добро пожаловать в Zомбилэнд" и обоих "Дэдпулов".

Премьера - 13 декабря.

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