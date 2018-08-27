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Юрий Колокольников сыграет в боевике Майкла Бэя вместе с "Дэдпулом"

Новость 27.08.2018, 14:45 | Текст: Олег Усков

Российский актер театра и кино Юрий Колокольников - магнар теннов, клана людоедов в "Игре престолов" - присоединился к ранее заявленному Райану "Дэдпулу" Рейнольдсу в новом боевике монструозного Майкла Бэя 6 Underground - для сервиса Netlfix.

Об этом сообщили в Роскино со ссылкой на кастинг-агента Ричарда Кука.

"Я очень рад за Юрия, которого считаю одним из самых талантливых в современном российском кино. Для него это настоящий успех", - цитирует Кука "Интерфакс". По его словам, проект получит самый большой на сегодня бюджет среди всех оригинальных фильмов Netflix

"И потом, сниматься у Бэя - об этом можно только мечтать и с точки зрения реализации профессиональных возможностей", - полагает агент.

Съемки будут проходить в Италии с конца сентября.

Фото: Синема-престиж
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Сценарий фильма - от Ретта Риза и Пола Верника ("Дэдпул", "Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Живое"). Бэй, кроме того, что режиссер - сопродюсер ленты.

Подробности сюжета не раскрываются, известно лишь, что зрителя ждет картина "в духе "Дэдпула" и фильмов франшизы "Миссия: невыполнима".

В центре сюжета - группа из шести миллиардеров, ловко инсценировавших свою смерть. "Исчезнув из поля зрения, они организовывают секретный отряд для борьбы с преступностью. Персонаж Рейнольдса возглавил отряд".

Рейнольдс сыграет героя под кодовым именем Шестой, Дэйв Франко ("Горе-творец"), младший брат Джеймса Франко, - Пятого. Номер Колокольникова, если он у него, конечно, будет и его персонаж не окажется на стороне зла, не назван.

Даты премьеры пока нет. Предположительно - следующий год.

Колокольников родился в Москве, жил на Камчатке, десять лет - в США и Канаде. В кино дебютировал в 1994 году, к этому дню снявшись более чем в сорока фильмах и сериалах. Среди них: "Бумер 2", "Статский советник", "Поддубный", "Распутин", "Пьяная фирма", "Перевозчик: Наследие" ("русский мафиозо Юрий"), "Телохранитель киллера" (Иван) - всё с тем же Рейнольдсом.

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