Райан Рейнольдс прокомментировал возможность встречи Дэдпула и Мстителей

Канадский Райан Рейнольдс, воплотивший полюбившийся многим образ хулиганистого супергероя Дэдпула в одноименной дилогии, пробудил в душах поклонников Marvel робкую надежду на сногсшибательный кроссовер.
Речь идет о гипотетическом фильме, где Дэдпул встретится с командой Мстителей.
Идея возникла у одного из поклонников марвеловских вселенных, который опубликовал в своем Twitter фотографию, где Дэдпул запечатлен вместе с Капитаном Америкой. "Возможно ли это?" - спросил фанат комиксов из Пакистана, обращаясь к Рейнольдсу.
Is this real?@VancityReynolds pic.twitter.com/uv0O30Phiw— Hammad khan (@khanhammad540g1) 15 июня 2018 г.
Ответ актера вскоре последовал, и хотя ничего конкретного не содержит, повод для спекуляций в нем найти нетрудно: "Возможно - в моем сердце".
It’s real in my heart.— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 15 июня 2018 г.
Напомним, фильм "Дэдпул 2" вышел в мае, получив отличную критику - не хуже первой части - и став лидером российского проката.
Чуть ранее, в конце апреля, на российские экраны вышел новый фильм франшизы о "Мстителях", буквально захвативший отечественные кинотеатры.