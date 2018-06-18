Райан Рейнольдс прокомментировал возможность встречи Дэдпула и Мстителей

Канадский Райан Рейнольдс, воплотивший полюбившийся многим образ хулиганистого супергероя Дэдпула в одноименной дилогии, пробудил в душах поклонников Marvel робкую надежду на сногсшибательный кроссовер.

Речь идет о гипотетическом фильме, где Дэдпул встретится с командой Мстителей.

Идея возникла у одного из поклонников марвеловских вселенных, который опубликовал в своем Twitter фотографию, где Дэдпул запечатлен вместе с Капитаном Америкой. "Возможно ли это?" - спросил фанат комиксов из Пакистана, обращаясь к Рейнольдсу.

Ответ актера вскоре последовал, и хотя ничего конкретного не содержит, повод для спекуляций в нем найти нетрудно: "Возможно - в моем сердце".

It’s real in my heart. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 15 июня 2018 г.

Напомним, фильм "Дэдпул 2" вышел в мае, получив отличную критику - не хуже первой части - и став лидером российского проката.

Чуть ранее, в конце апреля, на российские экраны вышел новый фильм франшизы о "Мстителях", буквально захвативший отечественные кинотеатры.