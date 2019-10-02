За кем российским болельщикам следить в стартующем сезоне НХЛ

Стартует очередной сезон Национальной хоккейной лиги.

Для российского болельщика он станет особенным хотя бы потому, что все его матчи можно будет посмотреть в интернете бесплатно. А уж поводов пристально следить за событиями в сильнейшем клубном турнире мира у отечественных любителей хоккея предостаточно, даже несмотря на не самое удобное время начала большинства игр (по московскому времени они будут проходить за полночь).

Так, уже этой ночью на льду сойдутся действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент Луис" и предыдущий чемпион НХЛ "Вашингтон". В обеих командах на первых ролях российские хоккеисты.

В "Вашингтоне" это, разумеется, Александр Овечкин. Для большинства в нашей стране 34-летний форвард - главная причина интересоваться происходящим за океаном. Да и в Северной Америке популярность Овечкина не спадает. К примеру, свитера с фамилией россиянина - на втором месте по продажам, что само по себе говорит о многом. Удивляться тут нечему, ведь Александр, несмотря на возраст, по-прежнему убедителен на льду. В этом сезоне он попытается уже в девятый раз в карьере стать лучшим снайпером по итогам "регулярки", а заодно приблизиться к "вечному" рекорду Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (у канадца 894 шайб против 658 у россиянина).

Правда, в первых матчах Овечкину придется обойтись без помощи своего друга и партнера Евгения Кузнецова, который за употребление запрещенных веществ наказан лигой на четыре игры дисквалификации. Сумеет ли талантливый центрфорвард вернуться на прежний уровень после тяжелейшего удара по репутации - одна из интриг этого сезона.

В любом случае "Вашингтон" не главный фаворит в погоне за Кубком Стэнли. Шансы того же "Сент Луиса" котируются выше. А там лидером является Владимир Тарасенко. Его игра в плей-офф стала одним из ключевых факторов успеха "блюзменов". Володя уже признал, что не прочь повторить путь прошлого сезона, а заодно выиграть какой-нибудь индивидуальный приз: в отличие от Овечкина таких наград Тарасенко еще не завоевывал. Шага вперед ждут и от другого россиянина, выступающего в "Сент Луисе", Ивана Барбашева.

Ну а главным претендентом на Кубок Стэнли считается "Тампа". Но у российских любителей хоккея свой резон следить за "молниями". Ведь у них в составе лучший бомбардир "регулярки" в прошлом сезоне Никита Кучеров, лучший голкипер Андрей Василевский, а еще один из самых перспективных отечественных защитников Михаил Сергачев. При непосредственном участии этой троицы "Тампа" выдала совершенно феноменальное выступление в "гладком" чемпионате сезона 2018/2019, побив немыслимое количество рекордов, как клубных, так и всей лиги. А Кучеров со 128 очками попутно стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Вот только это не спасло "молний" от бесславного вылета из плей-офф уже в первом раунде после встречи с "Коламбусом". И совершенно понятно, что Кучеров со товарищи приложат все силы, чтобы в нынешнем сезоне подобной истории не повторилось, а прогнозы букмекеров оправдались.

Кстати, "Коламбус" еще в прошлом сезоне тоже был важной точкой на российской карте НХЛ. Однако в межсезонье команду покинули две ее главные звезды, а по совместительству еще наши соотечественники - голкипер Сергей Бобровский и форвард Артемий Панарин.

Последний стал одним из самых желанных игроков на рынке неограниченных агентов минувшим летом. Из многообразия предложений Панарин выбрал вариант с "Нью-Йорк Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым российским энхаэловцем с окладом 11,6 млн долларов в год.

То, как перестраивалась команда из Нью-Йорка, и без того было одной из самых интересных историй Национальной хоккейной лиги, а теперь она стала любопытной и российским болельщикам. Вместе с Панариным "Рейнджерс" шагнули из статуса молодой, многообещающей команды в число железных претендентов пошуметь в плей-офф. И на российскую суперзвезду возлагаются в связи с этим огромные ожидания.

Артемий уже нашел "химию" с соотечественником Павлом Бучневичем и шведом Микой Зибанежадом. В предсезонных матчах это сочетание смотрелось многообещающе. Теперь нью-йоркская публика, к слову, весьма взыскательная, с нетерпением ждет официальных матчей. Кстати, этим летом "Рейнджерс" внезапно превратились в одну самых русских команд НХЛ. К уже имевшимся в клубе Бучневичу, Владиславу Наместникову и вратарю Александру Георгиеву помимо Панарина добавились вратарь Игорь Шестеркин и юный вундеркинд Виталий Кравцов. Правда, двое последних начнут сезон в фарм-клубе.

Из многообразия других сюжетов отдельный интерес вызывает судьба Никиты Гусева, у которого до недавнего времени было реноме лучшего игрока за пределами НХЛ. В прошлом сезоне Никита из СКА переехал в "Вегас", но не сыграл ни одного матча. А оправдывать выданные авансы Гусев будет уже в составе "Нью-Джерси".