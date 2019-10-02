Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии

В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции в Токио. По его словам, на данный момент сообщения об ущербе рыболовецким судам не поступали, пишет ТАСС. Япония продолжает собирать информацию о запуске.

По данным агентства Yonhap, которое ссылается на Комитет начальников штабов Республики Корея, запуск неопознанных ракет был осуществлен из района северокорейского порта Вонсан. Более подробной информации пока нет.