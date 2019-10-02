Завершился большой пресс-тур журналистов в Ростовскую область

Пять дней журналисты российских, белорусских и союзных СМИ находились в Ростовской области - в рамках большого пресс-тура,организованного Постоянным комитетом Союзного государства на тему: "Молодежь Союзного государства. Укрепление культурных связей". Программа оказалась насыщенной: журналисты встретились с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой и губернатором области Василием Голубевым, побывали на международном фестивале "Молодежь - за Союзное государство", в котором участвовали более 300 молодых белорусов и россиян, посетили Азов, Таганрог... А одной из изюминок поездки стало общение с местной белорусской диаспорой.

Белорусы строили "Ростсельмаш", поэтому диаспора в Ростовской области многочисленная: около 40 тысяч человек. Белорусские ростовчане поделились планами: хотят создать "Национальный центр культур" в Ростовской области, а пока встречаются в строящемся храме Георгия Победоносца, настоятель которого - член Совета автономной организации "Белорусы Ростовской области" протоиерей Валерий Волощук .

- Я из Бобруйска, в Беларуси учился в художественном училище, семинарии, академии, - рассказывает отец Валерий. - Когда мы с женой приехали в Ростовскую область, не могли наесться арбузов. Ели их на завтрак, на обед, на ужин...

Прижились здесь. Жена - преподаватель немецкого языка - стала директором воскресной школы, и теперь мы возим детей в паломнические поездки в Беларусь.

Сейчас на территории прихода стоит деревянная церковь Георгия Победоносца, а рядом возводится каменный собор. Уже построен нижний храм Сорока севастийских мучеников. В нем - уникальный мозаичный иконостас, сделанный белорусскими художниками. А на территории прихода высажен уникальный сад - из растений, упомянутых в Ветхом и Новом Заветах.

После общения с белорусской диаспорой участники пресс-тура переехали в Донской государственный технический университет, который сотрудничает сегодня с шестью белорусскими вузами. Вуз - опорный на юге России, здесь учатся 45 тысяч студентов.

Донской университет совместно с компанией "Бизон", официальным дилером "Гомсельмаша" в Ростовской области, создал профильную кафедру и учебный класс, который начал работать в сентябре этого года. Ежегодно в ДГТУ обучаются две тысячи зарубежных студентов.

- Студентов из Беларуси в вузе обучаются пока семеро, из них пять - очники. Наши представители ездили в Беларусь, приглашали поступать в ДГТУ. Откликнулись три человека. Но ничего, сегодня три, завтра - десять, - признался ректор вуза Бесарион Месхи. - Главное - мы начали сотрудничество и наметили направления. Это машиностроение, технологии. В Академии наук Беларуси есть интересные разработки, у нас - свои. Мы могли бы дополнить друг друга, соединив их как две части разрезанного яблока. С белорусами нам не нужны переводчики, мы говорим на одном языке.

- Вуз дает большие возможности для студентов, - рассказывает студентка 2-го курса агропромышленного факультета Ксения Сорокина из Беларуси. - У нас молодой и перспективный декан, который идет в ногу со временем. Надеюсь, в дальнейшем пригожусь и в России, и в Беларуси.

По словам заведующего кафедрой информационных систем и радиотехники ДГТУ Николая Прокопенко, уже есть существенные результаты сотрудничества вуза с белорусскими учеными в области микроэлектроники: за последние пять лет подготовлено более сорока статей, получено 64 патента на изобретения. Два изобретения внедрены на предприятиях Беларуси.

- Вместе с белорусскими коллегами мы бьемся за комплексное решение проблем полного цикла проектирования радиационно стойких и низкотемпературных микросхем, которые востребованы в мире, - поделился ученый. - Основным партнером в Беларуси является холдинг "Интеграл", который 80 процентов своей продукции поставляет в Россию. Вуз также сотрудничает с организациями, которые участвуют в программах Союзного государства.

...В рамках пресс-тура журналисты посетили родину Антона Чехова и Фаины Раневской, осмотрели Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, побывали в спецхране, где хранится уникальная "Сокровища кочевников Евразии". Кстати, не исключено, что в следующем году эту сокровищницу покажут участникам и гостям "Славянского базара в Витебске".

Особенно запомнилась журналистам станица Старочеркасская - древняя столица войска Донского. Сегодня это - музей под открытым небом, где хранится свыше 50 тысяч предметов старины. У ворот Донского Старочеркасского Ефремовского мужского монастыря прессу встретили караваем с солью.

Поразил Атаманский дворец, на первом этаже которого расположен великолепный музей казачьего быта. А неподалеку от дворца - Воскресенский войсковой собор. Это самый древний храм на юге России и первый на Дону каменный собор. Его строительству содействовал сам Петр Первый. Впрочем, в 1805 году из-за частых наводнений столицу Донского войска перевели в Новочеркасск.