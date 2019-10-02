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02.10.2019 19:57
Рубрика: Происшествия

Защите дали время

Жалоба на приговор Дмитрию Захарченко отложена
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(7980)
Мосгорсуд в среду начал рассматривать жалобы защиты и апелляционное представление прокурора на приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко.

Ожидалось, что апелляционная инстанция столичного суда в этот же день вынесет решение по этому громкому делу, однако адвокаты Захарченко попросили паузу.

Защитники пояснили в суде, что они и их подзащитный не успели ознакомиться с некоторыми дополнениями к апелляционным жалобам и представлением прокурора. В итоге для того чтобы дать возможность стороне защиты подготовиться к слушанию дела по существу, заседание было отложено на 15 октября.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Пресненский районный суд 10 июня приговорил Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию. Суд также назначил ему штраф в размере почти 118 млн рублей. По приговору Захарченко лишили звания полковника и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти. Сам Дмитрий Захарченко своей вины не признал.

Судом были доказаны два эпизода его преступной деятельности. Согласно приговору установлено, что Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей. Кроме того, суд установил, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову и ее сестру Ларису о предстоящих обысках.

При этом суд оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения - получении взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса за непричастностью к преступлению. Вердикт был обжалован как защитой, настаивавшей на полной невиновности экс-полковника, так и гособвинением, которое не согласилось с его частичным оправданием.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению во взяточничества.

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Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире его сестры почти 9 миллиардов рублей в разной валюте. Происхождение этих денег не смог объяснить ни сам Захарченко, ни его родственники.

Впрочем, никаких официальных версий о том, чьи и откуда эти миллиарды, не озвучивало и следствие.

Изъятые деньги были арестованы и помещены в хранилище Банка России. А в декабре 2017 года по иску Генпрокуратуры миллиарды были изъяты в пользу государства, а еще имущество его родственников, в том числе 23 квартиры и автомобили.

Происшествия Правосудие Следствие Дело о миллиардах полковника Захарченко
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