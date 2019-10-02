В Гомельской области высадился большой десант союзных журналистов

Первого октября стартовал большой пресс-тур для журналистов союзных, белорусских и российских СМИ по Гомельской области, организованный при участии Постоянного Комитета Союзного государства. Это область, наиболее пострадавшая от взрыва четвертого реактора Чернобыльской АЭС. Ценный опыт Беларуси по преодолению последствий страшной катастрофы и предстоит изучить.

С прошлого года открыты туристические маршруты в Полесский радиационно-экологический заповедник: туда, где тридцать с лишним лет не ступала нога человека. Фото: Роман Щербенков

...И тридцать с лишним лет спустя после катастрофы местные жители в деталях рассказывают журналистам, как резко изменилась их жизнь после Чернобыля. Обжитые места пришлось покинуть. Оказались загрязнены радионуклидами и многие сельхозугодья. А главное - возникла серьезная угроза здоровью людей.

На минимизацию этих факторов и направлены мероприятия союзных программ. С 1998 по 2016 год реализовано уже четыре масштабных проекта. В основном мероприятия носят научно-практический характер, а значит, их результаты могут быть применимы в разных местах. И в этом их особая научная ценность.

Как проявили себя, к примеру, специальная обработка почв минералами, особые рационы кормления сельскохозяйственных животных? Что дают научные исследования, ведущиеся на радиационно-опасных землях? Насколько эффективны новые методы медицинского обследования и лечения граждан? Как показал себя проект разведения в пострадавшей зоне лошадей? Об этом и многом другом журналисты расспрашивали председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья. В Хойникском районе, к примеру, находится коневодческая ферма, заложенная с научно-практическими целями. Возведена она в том числе с использованием средств из союзного бюджета.

На предприятиях мясо-молочного профиля - ОАО "Милковита", совхоз-комбинат "Заря", ОАО "Туровский молочный комбинат", куда еще только предстоит поехать журналистам, наверняка расскажут и покажут, как выпускать экологически чистую продукцию в непростых условиях. А посещение Гомельского РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, в который вложено немало союзных средств, стало уже традиционным в подобных пресс-турах. Много лет его коллектив участвует в реализации союзных программ вместе с российскими коллегами-медиками из Обнинска и Санкт-Петербурга. Однако каждый раз гомельские доктора находят, чем по-хорошему удивить не только пациентов, но и журналистов.

И, конечно, разговор в эти дни идет о новой, пятой союзной программе по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. Она уже работает. Проект рассчитан до 2021 года. В ее концепцию были внесены серьезные изменения: сделан акцент на возвращение к нормальной жизни пострадавших от радиации территорий, улучшение медобслуживания населения, налаживание эффективного радиационного мониторинга земель и лесов.

На мероприятия четырех предыдущих союзных "чернобыльских" программ было израсходовано 3,5 млрд российских рублей. На пятую из союзного бюджета выделено 1,8 млрд рублей.