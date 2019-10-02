В Египте впервые показали золотой 2100-летний саркофаг

В Национальном музее египетской цивилизации в Каире публике показали позолоченный гроб древнеегипетского жреца Неджеманха - впервые после того, как он был возвращен в страну из США.

Как сообщает Associated Press, речь идет о саркофаге, в котором когда-то хранилась мумия Неджеманха - священника периода правления династии Птолемеев. Этот гроб датируется I веком до нашей эры.

Имя владельца и его титул написаны на самом саркофаге. В Египте его не успели как следует изучить, так как он, по сути, был похищен. Американские следователи установили, что этот гроб был контрабандой вывезен из Египта через Объединенные Арабские Эмираты, Германию и Францию.

Он оказался в США, где пополнил фонды музея "Метрополитен" в Нью-Йорке. Лишь недавно выяснилось, что музею его продали по поддельным документам, включая поддельную лицензию на экспорт из Египта, датированную 1971 годом.

Сделка была совершена в 2017 году. Покупка обошлась музею примерно в четыре миллиона долларов США. Руководство "Метрополитена" признало, что стало жертвой мошенников. На днях саркофаг был возвращен из США в Египет. После того, как с ним поработали специалисты, артефакт открыли для обозрения.

Как отметил генеральный секретарь Верховного совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири, саркофаг выполнен из дерева, но покрыт золотыми пластинами.

Поверхность гроба искусно украшена сценами и иероглифическими текстами, которые должны были направлять священника в его путешествии после смерти к вечной загробной жизни.