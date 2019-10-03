Число граждан и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых была введена процедура банкротства, за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросло в 1,5 раза до - 46,7 тысячи человек. Всего за время действия закона возможностью легально избавиться от долгов воспользовались 140,1 тысячи человек. Такие данные приводятся в отчете проекта "Федресурс" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

Закон о личном банкротстве, разрабатывавшийся на протяжении нескольких лет, вступил в силу 1 октября 2015 года. По нему россияне впервые получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить. До этого такое преимущество было только у компаний.

Инициировать банкротство физических лиц разрешили также кредиторам при условии, что долг превышает 500 тысяч рублей (граждане могут подавать заявление на банкротство при любой сумме долга). Но если поначалу они проявляли хоть какую-то активность, то сейчас пользуются своим правом все реже. В 2019 году по инициативе кредиторов было запущено менее восьми процентов всех дел о банкротстве физлиц. В 2018-м - более 13 процентов.

Доля Федеральной налоговой службы (она тоже может выступать инициатором) в этом году незначительно выросла - 1,8 процента против 1,3 - в 2018-м.

Процедура личного банкротства позволяет избавиться не от всех долгов. Неплатежи, к примеру, по алиментам или за услуги ЖКХ, списаны не будут. Кроме того, у гражданина, которого признали финансово несостоятельным, будет трехлетний запрет на работу на руководящих должностях. Он не сможет устроиться на работу в системе государственной службы или в правоохранительные органы.

Во время самой процедуры человек не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Если квартира в ипотеке, она будет продана в рамках процедуры реализации имущества. Это произойдет даже если квартира единственная.

Несмотря на все эти ограничения, желающих воспользоваться процедурой становится все больше. Лидерство по числу новых банкротов принадлежит Калмыкии - 80 человек на 100 тысяч населения, Пензенской (75 человек) и Вологодской области (67 человек), при 32 - в целом по России.

Поводом для банкротства чаще всего становится долг в 500 тысяч рублей и выше

Все больше граждан знают о процедуре и ее преимуществах, объясняет рост числа банкротств руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Согласно судебной статистике, основная часть заявлений о банкротстве - с долгом 500 тысяч рублей и выше. Если процедуру все-таки упростят, этой возможностью смогут пользоваться еще и малоимущие граждане, для которых она пока недоступна из-за высокой цены, указывает Юхнин.

По словам Эдуарда Олевинского, руководителя правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры", в среднем личное банкротство сейчас обходится в 50-250 тысяч рублей в зависимости от региона и наличия имущества, которое необходимо продать при прохождении процедуры. "Чем больше размер требований и численность кредиторов, тем дороже процедура. Для должников без имущества и постоянного источника дохода - это, безусловно, барьер", - поясняет Олевинский.

Для большинства простых случаев упрощение процедуры необходимо, полагает он. Для этого существует уже не один законопроект (Минэкономразвития и депутатский). Решение, предложенное депутатом Николаем Николаевым, возлагает расходы на простые и бесспорные процедуры на профессиональное сообщество арбитражных управляющих. Такой социальный проект арбитражные управляющие смогут потянуть только при изменении системы финансирования их деятельности (законопроект об этом также внесен на рассмотрение Госдумы). Важно решить эти проблемы в комплексе, резюмирует Олевинский.