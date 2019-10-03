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03.10.2019 00:26
Рубрика: Спорт

Армейцев сбили с марша

"Ак Барс" прервал серию питерского СКА из трех побед
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 222(7980)
В Континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Встреча с самой мощной афишей состоялась в Казани, где местный "Ак Барс" одолел питерский СКА - 2:1.
Игрокам "Ак Барса" (в зеленом) удалось сдержать атаку СКА. Фото: РИА Новости Игрокам "Ак Барса" (в зеленом) удалось сдержать атаку СКА. Фото: РИА Новости
Игрокам "Ак Барса" (в зеленом) удалось сдержать атаку СКА. Фото: РИА Новости

Результаты двух очных матчей этих команд в "регулярке" прошлого сезона выглядели довольно недвусмысленно: 6:1 и 5:1 в пользу невских армейцев. Впрочем, с тех пор утекло достаточно воды. Обе команды в межсезонье сменили главных тренеров и фактически начали новую жизнь. У тех и у других это получается в целом неплохо. К очной встрече "Ак Барс" и СКА подошли в числе лидеров своих конференций, Восточной и Западной, соответственно, каждый с трехматчевой победной серией за плечами. В итоге в среду прервалась питерская.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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"Команда подходит к матчу с приподнятым настроением, сегодня большая игра, матч топ-клубов. В составах обеих команд собраны сильные мастеровитые игроки. Постараемся оправдать ожидания болельщиков", - обещал в преддверии игры представитель тренерского штаба хозяев Евгений Перов. Однако первый период получился вязким и тягучим, в лучших традициях Казани, когда там еще правил бал экс-наставник "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов. Закономерно, что до перерыва зрители голов не увидели.

Прорывной стала трехминутка, с 26-й по 29-ю во втором периоде. За этот промежуток подопечные Дмитрия Квартальнова сумели забить дважды, причем оба раза в равных составах. Счет открыл Артем Галимов, расстрелявший вратаря СКА с "пятака", а удвоил преимущество "барсов" однофамилец автора первой шайбы Эмиль - 2:0. В первом случае стоит отдельно отметить голевую передачу Даниса Зарипова, который в свои 38 лет набрал уже восьмое очко (3+5) в десяти матчах.

В самом дебюте третьего периода форвард гостей Александр Дергачев поразил ворота соперника, но сделал это уже после свистка арбитра. Так что вместо гола армейский нападающий получил дисциплинарный штраф.

В оставшееся время подопечные Алексея Кудашова все же сумели пробить казанского голкипера по правилам, но сделали это лишь однажды. На 59-й минуте, оказавшись в большинстве, питерцы сняли вратаря и усилиями Алексея Бывальцева размочили счет, но не ушли от поражения -1:2.

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Таким образом "Ак Барс" продлил свою победную серию до четырех матчей. А всего на старте сезона команда под руководством Квартальнова выиграла 10 матчей из 12.

Что касается остальных вчерашних встреч, новосибирская "Сибирь" взяла в гостях верх над владивостокским "Адмиралом" - 2:1. Эти команды проводили уже третий матч в регулярном чемпионате и второй за последние три дня. В воскресенье дальневосточникам удалось вырвать победу по буллитам (3:2), а вот в начале сентября, как и накануне, сильнее была "Сибирь" - 5:1.

Между тем, "Нефтехимик" на домашнем льду уступил финскому "Йокериту" -1:2. Самое любопытное тут в том, что для "джокеров" эта победа стала первой в Нижнекамске, начиная с 2015 года.

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