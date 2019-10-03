Актер Ежи Штур наказал Польшу штрафом

Польский актер и режиссер Ежи Штур выиграл у государства судебный иск из-за постоянного загрязнения воздуха в Кракове и Варшаве, нарушающего его права. Вердикт не имеет юридической силы, но уже стал прецедентом. Хотя эксперты считают, что суд слишком много на себя берет.

Иск Штура относился к периоду с 2007 по 2015 год, когда Польша, будучи членом Евросоюза, фактически не подчинялась обязательной к исполнению "Директиве Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2008/50/EC от 21 мая 2008 г. о качестве атмо­сферного воздуха и мерах его очистки в Европе". 22 февраля 2018 года Суд ЕС признал, что в Польше систематически нарушаются положения этой директивы: из-за недостаточного внимания к ее соблюдению загрязнение воздуха постоянно превышает установленные нормы. Именно от этого документа отталкивались адвокаты, требуя от государства компенсации размером в 20 тысяч злотых, которые Штур собирается перевести на счет фонда, помогающего детям с онкологическими заболеваниями.

Ежи Штур - один из самых известных актеров и режиссеров в Польше и за рубежом, в частности в России, благодаря таким фильмам, как "Дежа вю" и "Новые амазонки". Штур говорил в суде, что испытывает постоянный стресс, поскольку живет и работает в Кракове и Варшаве, где около шести месяцев в году превышены допустимые нормы загрязнения воздуха. А ведь у него серьезные проблемы с верхними дыхательными путями. Он напомнил, что перенес онкологическое заболевание - рак глотки - и находится в группе повышенного риска. "Мне становится все сложнее выполнять свои профессиональные обязанности. Иногда мне с трудом удается дотянуть до конца выступления", - пояснял он. По его словам, он не может отказаться от участия в спектакле даже тогда, когда метеорологи предупреждают о смоге, но ему приходится уходить со сцены из-за кашля. "Ничего не поделаешь, нужно идти и играть, ведь люди купили билеты", - посетовал актер.

Районный суд Варшавы вынес вердикт, что граждане имеют право на компенсацию за то, что государство не приложило достаточно усилий для борьбы с загрязнением окружающей среды по нормам ЕС. Судья Агнешка Тульчинска-Ожга в разъяснении решения суда пояснила, что упущения со стороны государства очевидны и права актера действительно нарушены. А журналист авторитетного издания Rzeczpospolita Томаш Петрыга прокомментировал это решение: "С этим вердиктом сложно не согласиться, ведь все мы хотим жить в чистой окружающей среде. Но если хорошенько задуматься, суд повел себя рискованно. Он фактически включил новые понятия в список личных прав. Если чистый воздух является нашим неотъемлемым правом, то то же самое можно сказать о чистой воде, лесе и так далее. Дальнейшее развитие этой мысли может оказаться неподъемным для государства. Ведь что будет, если вслед за Штуром в суд пойдут сотни тысяч поляков, требующих компенсаций? Мы начнем закрывать шахты, фабрики, покончим с промышленностью? Действительность не всегда можно охватить правовыми нормами. Есть еще общественные, политические и экономические составляющие, о которых суд просто забыл".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"