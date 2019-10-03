Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в баре

Боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из баров Москвы, сообщает "Матч ТВ".

В ходе выяснения отношений боец ММА бросил в противника кепку, которая попала Кокляеву в бровь. В результате пауэрлифтер получил рассечение.

Конфликт между спортсменами возник в марте этого года, после того, как Михаил Кокляев в соцсетях прокомментировал словесную перепалку между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым, добавив, что "тупые не только качки". В ответ на это боец ММА вызвал обидчика на поединок по правилам бокса. Встреча будущих соперников в баре произошла впервые после подписания контракта на бой, который пройдет 9 ноября в Москве.