Анонсирована очередная российская экранизация игры S.T.A.L.K.E.R.

В России вновь попытаются экранизировать "Сталкера". Причем режиссер нового проекта Макс Самойлов авансом уверен, что его картину "обязательно будут сравнивать с "Метро 2033" и обязательно будут хейтеры".

Как сообщает портал Cybersport.ru, речь идет о ленте, связанной со второй частью прославленной линейки видеоигр S.T.A.L.K.E.R.

"Фильм будет основан на самой вселенной: есть место, время, событие, герои - дальше как сюжетная кривая выведет", - рассказал Самойлов. Добавляя: "Безусловно, что-то нужно будет связывать конкретно со S.T.A.L.K.E.R 2, но это дело будущего". А для начала авторам картины "нужно самим получить начальный продукт, чтобы понимать, что выходит, а уже потом начинать диалог".

При этом режиссер улыбчиво уклонился от вопроса о формате ленты, не конкретизируя, будет это фильм для широкого проката, или скромным - для ТВ, или сразу на видео.

"Нет смысла делать большую работу ради того, чтобы его посмотрели всего десять человек. Вариантов масса, но об этом говорить пока рано", - лишь туманно сообщил Макс.

Заверяя, что по умолчанию предстоящие сравнения с "Метро 2033" и, возможно, Fallout его совершенно "не пугают и не останавливают".

Проект находится на ранней стадии. Информации по датам пока нет.

S.T.A.L.K.E.R. - франшиза компании GSC Game World, созданная на основе повести Стругацких "Пикник на обочине", фильма Тарковского "Сталкер" "и реальной Чернобыльской зоны".

Игра "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" вышла в 2007-м. За ней последовали приквел и сиквел - "Чистое небо" и "Зов Припяти". S.T.A.L.K.E.R. 2 в настоящее время находится в разработке.

В 2010-м по миру игры предполагался сериал с Гошей Куценко в главной роли, но в 2012-м, после пилотного эпизода, проект заморозили.