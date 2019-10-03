Закон Архангельской области от 30 сентября 2019 года № 142-10-ОЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 6 областного закона "О прожиточном минимуме в Архангельской области"

Статья 1.

Внести в областной закон от 19 сентября 2001 года № 64-8-ОЗ "О прожиточном минимуме в Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2001, № 8; 2005, № 2, 8; 2007, № 21; 2009, № 2, 5, 9; 2010, № 15; 2011, № 24; 2012, № 33, 36; 2013, № 41, 2; 2014, № 10; 2015, № 19; 2016, № 29; 2017, № 34, 37; 2018, № 43, 2, 3, 4; 2019, № 7,9) следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"1. Установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (далее соответственно - величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, Федеральный Закон "О государственной социальной помощи"), в размере 10955 рублей.";

2. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"1. Установить на 2020 год величину прожиточного минимума для детей в целях установления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей, предусмотренной областным законом от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области" (далее - величина прожиточного минимума для детей в целях установления ежемесячной денежной выплаты), в размере 12861 рубля.".

Статья 2.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим в процессе составления и исполнения областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Губернатор Архангельской области И.А.Орлов

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