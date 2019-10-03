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Рубрика: В мире

Армия Ирака приведена в состояние боевой готовности из-за беспорядков

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani
Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

В столице Ирака продолжаются антиправительственные протесты. Участники демонстраций в Багдаде и других городах требуют отставки правительства из-за плохих условий жизни, безработицы и коррупции.

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Власти страны заблокировали интернет и ввели комендантский час в Багдаде. Министр обороны приказал привести в повышенную готовность все военные части, передает As Sumaria.

Сотрудники служб безопасности использовали слезоточивый газ и водометы с горячей водой против демонстрантов, кидавших в них камнями.

Ранее сообщалось, что во время столкновений с полицией погибли два человека. Еще 200 получили ранения, из них ранены 40 сотрудников служб безопасности.

Премьер-министр страны Абдул Махди на фоне протестов уже пообещал трудоустройство всем, у кого есть образование, а также обязался гарантировать квоту в 50 процентов рабочих мест для местного населения в зарубежных компаниях, работающих по государственному контракту.

В мире Ближний Восток Ирак
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